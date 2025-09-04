El sindicato STEI pide "responsabilidades políticas" por los graves errores en la adjudicación de plazas docentes a profesores interinos

El sindicato STEI ha denunciado este jueves los errores "graves" en las adjudicaciones de plazas a profesores en inicio de curso en Baleares, que han generado incertidumbre y malestar entre los aspirantes a plazas docentes y ha exigido que se depuren responsabilidades. "Algunos llegaron a comprar billetes de avión antes de que sus destinos fueran modificados por la conselleria de Educación y Universidades", han denunciado desde el sindicato en un comunicado.

Como ha lamentado la organización, las adjudicaciones de interinidades y comisiones de servicio se han convertido en "un auténtico calvario", con asignaciones anuladas en varias ocasiones, correos contradictorios y retrasos constantes en los trámites. En algunos casos, sostiene el STEI, el departamento de Antoni Vera llegó a otorgar por error una renuncia justificada a aspirantes que no la habían solicitado.

El STEI ha recordado que este tipo de "caos" no es nuevo, ya que el curso pasado los docentes no conocieron su destino definitivo hasta la madrugada anterior a incorporarse a sus puestos, una situación que este año se ha repetido.

El sindicato también ha criticado la falta de personal en la Conselleria, que ha perdido cerca de 80 efectivos para el curso 2025-26, lo que provoca jornadas maratonianas y plazos "imposibles de cumplir". "La Conselleria se excusa en que no tiene suficiente plantilla ni para baremar ni para atender reclamaciones en los plazos previstos", ha señalado esta organización.

Además, el STEI ha cuestionado la inversión de 21 millones de euros autorizada en junio para un nuevo sistema de gestión de personal docente, que actualmente está paralizado en el Departamento de Intervención, mientras se mantienen carencias estructurales en la gestión diaria.

Por ello, el sindicato ha avanzado que exigirá explicaciones en la Mesa Sectorial de Educación y reclamará responsabilidades políticas a la Dirección General de Personal Docente.

Por otra parte, Alternativa Docent ha expresado su “preocupación e indignación” ante lo que califica de “nuevo desbarajuste” en la adjudicación de plazas docentes en Baleares. Según el sindicato, la Conselleria de Educación repite “año tras año” los mismos errores, sin que se haya puesto solución, lo que genera “incertidumbre y malestar” entre el profesorado.

La organización sindical denuncia que la Conselleria no ha sido capaz de garantizar un proceso de adjudicaciones “claro, transparente y ajustado al calendario” que requiere el sistema educativo. Aseguran que la misma situación se ha dado tanto en los trámites ordinarios como en los extraordinarios e incluso en los urgentes, lo que refleja una “improvisación constante” y una gestión “precipitada y sin criterios estables”.

Desde Alternativa Docent señalan tres consecuencias principales de esta falta de previsión: una “desorganización permanente” en los procesos administrativos, la “inseguridad laboral” de los docentes interinos que desconocen hasta el último momento dónde trabajarán, y el “deterioro profesional” provocado por los continuos retrasos y cambios, que minan la confianza en la institución y afectan a la motivación del profesorado.

El sindicato exige a la Conselleria que destine los recursos económicos y humanos necesarios para gestionar con rigor este procedimiento y reclama volver a un sistema de lista y adjudicación única, en el que el baremo de los interinos sea el único criterio para la asignación de plazas. “Solo así se podrá poner fin a una problemática crónica que se repite curso tras curso y que repercute directamente en las condiciones laborales del profesorado”, concluyen.