El STEI denuncia los "graves" errores en las adjudicaciones de plazas docentes

El sindicato STEI ha denunciado este jueves los errores "graves" en las adjudicaciones de inicio de curso en Baleares, que han generado incertidumbre y malestar entre los aspirantes a plazas docentes y ha exigido que se depuren responsabilidades.

"Algunos llegaron a comprar billetes de avión antes de que sus destinos fueran modificados por la Conselleria de Educación y Universidades", han denunciado desde el sindicato en un comunicado.

Como ha lamentado la organización, las adjudicaciones de interinidades y comisiones de servicio se han convertido en "un auténtico calvario", con asignaciones anuladas en varias ocasiones, correos contradictorios y retrasos constantes en los trámites.

En algunos casos, sostiene el STEI, el departamento de Antoni Vera llegó a otorgar por error una renuncia justificada a aspirantes que no la habían solicitado.

El STEI ha recordado que este tipo de "caos" no es nuevo, ya que el curso pasado los docentes no conocieron su destino definitivo hasta la madrugada anterior a incorporarse a sus puestos, una situación que este año se ha repetido.

El sindicato también ha criticado la falta de personal en la Conselleria, que ha perdido cerca de 80 efectivos para el curso 2025-26, lo que provoca jornadas maratonianas y plazos "imposibles de cumplir".

"La Conselleria se excusa en que no tiene suficiente plantilla ni para baremar ni para atender reclamaciones en los plazos previstos", ha señalado esta organización.

Además, el STEI ha cuestionado la inversión de 21 millones de euros autorizada en junio para un nuevo sistema de gestión de personal docente, que actualmente está paralizado en el Departamento de Intervención, mientras se mantienen carencias estructurales en la gestión diaria.

Por ello, el sindicato ha avanzado que exigirá explicaciones en la Mesa Sectorial de Educación y reclamará responsabilidades políticas a la Dirección General de Personal Docente.