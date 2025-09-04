El STEI denuncia los "graves" errores en las adjudicaciones de plazas docentes
El sindicato STEI ha denunciado este jueves los errores "graves" en las adjudicaciones de inicio de curso en Baleares, que han generado incertidumbre y malestar entre los aspirantes a plazas docentes y ha exigido que se depuren responsabilidades.
"Algunos llegaron a comprar billetes de avión antes de que sus destinos fueran modificados por la Conselleria de Educación y Universidades", han denunciado desde el sindicato en un comunicado.
Como ha lamentado la organización, las adjudicaciones de interinidades y comisiones de servicio se han convertido en "un auténtico calvario", con asignaciones anuladas en varias ocasiones, correos contradictorios y retrasos constantes en los trámites.
En algunos casos, sostiene el STEI, el departamento de Antoni Vera llegó a otorgar por error una renuncia justificada a aspirantes que no la habían solicitado.
El STEI ha recordado que este tipo de "caos" no es nuevo, ya que el curso pasado los docentes no conocieron su destino definitivo hasta la madrugada anterior a incorporarse a sus puestos, una situación que este año se ha repetido.
El sindicato también ha criticado la falta de personal en la Conselleria, que ha perdido cerca de 80 efectivos para el curso 2025-26, lo que provoca jornadas maratonianas y plazos "imposibles de cumplir".
"La Conselleria se excusa en que no tiene suficiente plantilla ni para baremar ni para atender reclamaciones en los plazos previstos", ha señalado esta organización.
Además, el STEI ha cuestionado la inversión de 21 millones de euros autorizada en junio para un nuevo sistema de gestión de personal docente, que actualmente está paralizado en el Departamento de Intervención, mientras se mantienen carencias estructurales en la gestión diaria.
Por ello, el sindicato ha avanzado que exigirá explicaciones en la Mesa Sectorial de Educación y reclamará responsabilidades políticas a la Dirección General de Personal Docente.
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: 'No podemos ser los aseos públicos de la ciudad
- Las obras de la nueva rotonda de la carretera de Sóller comenzarán en enero
- Un estudio internacional con sello mallorquín que cuestiona el uso de un fármaco clave contra los infartos
- Vuelos a Mallorca desde 25 euros o a Estados Unidos por menos de 200: estas son las nuevas ofertas de Iberia