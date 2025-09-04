El PSOE denuncia la situación insostenible en las residencias del IMAS por falta de personal

El PSOE ha denunciado la "realidad insostenible" que viven usuarios y trabajadores de los centros residenciales gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), donde asegura que el sistema "se aguanta con hilos" por el aumento de las listas de espera y la falta de personal.

La consellera socialista y secretaria de Derechos Sociales del PSIB-PSOE, Sofia Alonso, ha advertido de que las plazas públicas han pasado de 963 en 2023 a 818 este año.

Como ha detallado la formación en una nota, el refuerzo del Servicio de Atención Integral a Domicilio es "del todo insuficiente", mientras nuevas residencias como Miquel Mir y Sant Josep están "medio vacías porque no hay personal", en palabras de Alonso.

Según la dirigente socialista, la gestión del IMAS se caracteriza por la "dejadez, improvisación y una nefasta planificación" que repercute en los mayores y dependientes.

También ha mencionado que los trabajadores de estos recintos del IMAS sufren "sobrecargas insostenibles, bajas sin cubrir y retrasos en el cobro de complementos".

Por ello, la consellera del PSOE ha pedido una estrategia "clara" para "formar, captar y retener personal" y ha reclamado la colaboración con Educación y la UIB para impulsar la formación en cuidados, así como actualizar urgentemente las bolsas de trabajo.

Los socialistas han asegurado que seguirán denunciando "cada negligencia e incumplimiento" que afecte a la dignidad de usuarios y profesionales.