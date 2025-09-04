El Projecte Home Balears cumple 38 años: “No debemos caer en estigmas; toda persona puede recuperarse”

"Projecte Home no cumple milagros, pero te da las herramientas para hacerlos realidad”. Projecte Home Balears ha celebrado este miércoles su 38 aniversario en un emotivo acto donde se han recordado las casi cuatro décadas dedicadas a la atención y reisenrción social de personas con adicciones.

La esperanza de tener una segunda oportunidad en la vida es lo que ha llevado a miles de personas a pasar por Projecte Home Balears desde que en 1987 arrancó su andadura. El presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, fue el encargado de abrir el acto con un discurso cargado de convicción y memoria: “Hoy celebramos 38 años de historia de la entidad. Cada uno de esos años ha estado marcado por personas que han disfrutado, pero también han tenido que pelear. Ha sido un trayecto de compromiso compartido”.

Mullor ha asegurado que "de la adicción se sale" y ha explicado que todos merecen una segunda oportunidad en la vida: "No debemos caer en los estigmas: las personas se pueden recuperar”.

El presidente recordó que, cuando la entidad comenzó, muchos dudaban de que alguien pudiera salir de una adicción: “Hoy podemos decir que son miles las personas que ya lo han conseguido. Personas con perfiles muy variados, pero todas con algo en común: quieren recuperar el gobierno de su propia vida”. Varias personas quisieron compartir su experiencia en Projecte Home. Voces que conforman algunas de las miles de historias que han pasado por la entidad.

“Projecte Home me recibió hace 23 años. Conservo amigos de entonces. No hacen milagros, pero te dan las herramientas para hacerlos. No salimos perfectos, salimos con herramientas para ser personas y afrontar la vida”, ha explicado una de las personas que han pasado por el programa.

Los testimonios coincidieron en una misma idea: hay que trabajar las penas, las derrotas y las caídas, pero también valorar los esfuerzos y agradecer a quienes ayudan. “Muchas personas han estado a punto de tocar fondo, o lo han tocado, pero se han levantado y han tenido la valentía de luchar contra sus fantasmas y debilidades. Probablemente, nunca hayan hecho nada tan difícil como lo que están haciendo ahora”, ha explicado uno de los testimonios.