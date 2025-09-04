Objetivo del Consell de Mallorca: que la espera para la ITV no supere los 15 días

El Consell de Mallorca abrirá este mes hasta 4.000 citas para poder pasar también los sábados las revisiones en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), con el objetivo de reducir las listas de espera a unos 15 días.

La entidad insular, como ha detallado este jueves en una nota, ha conseguido reducir las listas de espera en las cinco estaciones de ITV en Mallorca, que actualmente se sitúan entre quince días y un mes y medio, frente a los cinco meses que se llegaron a registrar en 2023.

La institución insular ha anunciado nuevas medidas para seguir acortando plazos y mejorar el servicio, ya que el objetivo, según el presidente en la institución, Llorenç Galmés, es estabilizar los tiempos de espera entre quince días y un mes.

Las estaciones de Calvià, del polígono de Son Castelló y del polígono de Son Oms ya disponen de citas para el mes de septiembre, mientras que las de Inca y Manacor se ofrecen para octubre y noviembre.

Para avanzar en esta reducción, a partir de este sábado, 6 de septiembre, todas las ITV del Consell abrirán en horario de 8.00 a 14.00 horas durante cuatro sábados consecutivos.

Esta ampliación del servicio permitirá realizar unas 1.000 inspecciones adicionales cada fin de semana y alcanzar un total de 4.000 revisiones al finalizar el mes.

Esta medida ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Consell y el comité de empresa de la ITV, que garantiza la participación de personal voluntario suficiente para cubrir los turnos extra, ha indicado la institución.

"Se trata de un esfuerzo conjunto para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y descongestionar unas listas que se habían vuelto insostenibles", ha señalado el responsable insular de Movilidad, Fernando Rubio, durante la visita a Son Oms para conocer la nueva línea de inspección de motocicletas en esta estación de Palma.

Nueva estación de ITV en Campos

Rubio ha avanzado además que se trabaja en la apertura de una nueva estación de ITV en Campos, que podría entrar en funcionamiento entre finales de este año y principios de 2026.

Esta instalación, ha afirmado Rubio, contribuirá a aliviar la carga de trabajo de la estación de Manacor, que es la que presenta mayor lista de espera.