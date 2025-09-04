Marcan casi 850 rayas y tiburones en aguas de Baleares para promover su conservación

Un equipo de 19 científicos, liderado por el Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSCI), ha marcado a un total de 848 rayas y tiburones en aguas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Esta campaña forma parte del proyecto europeo 'Life-Prometheus', en el que participan 21 instituciones de Italia, Grecia, Chipre, Francia y España y tiene como objetivo promover la conservación de estos peces cartilaginosos.

El marcaje de las rayas y tiburones en aguas de Baleares, ha informado el IEO-CSIC en un comunicado, se desarrolló a bordo del buque de investigación pesquera y oceanográfica 'Miguel Oliver', que pertenece al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre el 22 de junio y el 29 de agosto.

La primera etapa se llevó a cabo en los fondos de Mallorca y Menorca, mientras que la segunda se centró en las Pitiusas. Además de personal del Centro Oceanográfico de Baleares participaron investigadores del Centro Oceanográfico de Málaga, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, de la Secretaría General de Pesca, de la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras (Soldecocos) y de WWF España.

El marcaje de especímenes se realizó en diferentes estaciones de muestreo alrededor de las islas y contó con la colaboración del sector pesquero profesional, "imprescindible para la recuperación de ejemplares recapturados", ha detacado el IEO-CSCI.

En total se marcaron 820 individuos de 11 especies de rayas y 28 individuos de cinco especies de tiburones, entre ellas algunas catalogadas en peligro como la Rostroraja alba y la Raja radula, de las que se marcaron 40 y 21 ejemplares respectivamente.

Además, gracias al apoyo de WWF y la colaboración de Soldecocos se equiparon dos ejemplares de Rostroraja alba con marcas satelitales multiparamétricas, que permitirán seguir durante unos 200 días sus movimientos, profundidad, temperatura y luminosidad de los hábitats que ocupan. Uno de estos ejemplares fue liberado en el Canal de Menorca y el otro al noroeste de Ibiza.

La información obtenida mediante las recapturas y el seguimiento satelital permitirá estimar parámetros "esenciales para la gestión sostenible de estas especies" como su movilidad, las migraciones, la conectividad entre poblaciones, el crecimiento, la supervivencia a la captura y el tamaño poblacional en Baleares.

"Sin la información sobre las recapturas de los individuos marcados, el experimento no tendrá éxito. Entre esta información, la talla de los individuos es de especial relevancia ya que permitirá estimar la tasa de crecimiento de estas especies", ha explicado el investigador principal del proyecto y miembro del IEO-CSIC, Xisco Ordinas.