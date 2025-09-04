La Luna de Sangre de este domingo teñirá el cielo de Mallorca: por qué se produce este fenómeno único

Este domingo, 7 de septiembre, todos los amantes de la astronomía tienen una cita especial con el cielo: un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre. Durante más de una hora, la Luna se teñirá de un tono rojizo que podrá observarse desde toda Mallorca, siempre que el tiempo acompañe.

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse?

La llamada Luna de Sangre es un efecto óptico que ocurre durante un eclipse lunar total. En ese momento, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa.

Sin embargo, parte de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre. Durante el proceso, la atmósfera dispersa los tonos azules y verdes, dejando pasar solo los rojizos y anaranjados. Esa luz filtrada es la que ilumina la superficie lunar, dándole el característico color cobrizo que asombra a millones de personas en todo el mundo.

En otras palabras: la Luna se pone roja por el mismo motivo que vemos atardeceres y amaneceres rojizos en Mallorca.

Horarios del eclipse en Mallorca

Según los cálculos astronómicos, el eclipse podrá disfrutarse a simple vista desde la isla sin necesidad de gafas ni telescopios:

Inicio de la fase total : 19:30 h

: 19:30 h Máximo del eclipse : 20:11 h

: 20:11 h Fin de la fase total: 20:52 h

La Luna permanecerá teñida de rojo durante 82 minutos, lo que convierte este evento en uno de los más largos de la década. En Mallorca la Luna saldrá ya eclipsada, lo que permitirá apreciar entre 40 minutos y hasta más de una hora de la fase total.

El eclipse lunar se produce cuando la Tierra tapa total o parcialmente la Luna / Agencias

Coincide con la superluna

Además, este eclipse coincide con la superluna, ya que el satélite estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo). Esto significa que veremos una Luna más grande, más brillante y más roja que nunca.

Un fenómeno que no volverá pronto

Aunque cada año se producen varios eclipses lunares, no todos son totales ni coinciden con el perigeo. Por eso, la Luna de Sangre de este domingo será un acontecimiento astronómico que no se repetirá en mucho tiempo.