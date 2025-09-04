El Gobierno tumba la mitad de las solicitudes de Baleares para inscribirse en el registro obligatorio de pisos turísticos

El Gobierno ha tumbado este verano la mitad de peticiones llegadas de Baleares para inscribir pisos turísticos en el registro obligatorio. En cifras absolutas, cabe señalar que desde el archipiélago llegaron a lo que se conoce como ventanilla única de alojamiento turístico del Ministerio de Vivienda en julio y agosto un total de 2.456 peticiones para registrarse y se rechazaron un total de 1.248, es decir, un 51%. Un porcentaje elevado que sitúa a las islas en la zona alta de la tabla, en concreto en el quinto puesto, si se compara con los otros datos de las comunidades autónomas.

Para empezar, estas cifras han llamado la atención de la patronal del alquiler turístico en las islas. Para la presidenta de Habtur, Maria Gibert. «2.500 peticiones me parecen muy pocas y también que la mitad de estas hayan sido rechazadas», declara. «Todos nuestros asociados han hecho el trámite, la mayoría en este periodo obligatorio, algunos en junio, y somos muchos más que 2.500», indica. «Además, nadie me ha hecho llegar que le han rechazado la petición», asegura.

Solicitudes en julio y agosto para el registro / .

La mayoría de propietarios de una vivienda vacacional en las islas ha esperado a pedir la entrada en el registro en estos meses en que la medida ya sí es obligatoria «por si había alguna modificación al final, porque durante el primer semestre del año ha sido voluntario», advierte.

Para Gibert, es posible que no hayan llegado todavía al Ministerio de Vivienda todas las peticiones formales, «mucha gente no ha hecho el trámite directamente online con certificado digital y se ha tenido que acercar al registro de la propiedad que le tocaba para hacerlo. Pienso que posiblemente aún muchas de estas solicitudes están en curso y los registradores aún no han hecho llegar el resultado de las mismas a Vivienda. No estoy segura de que sea cien por cien así, pero es una posibilidad», expone.

Por otra parte, en cuanto a las denegaciones tan numerosas, la presidenta de la patronal explica que se puede estar dando la situación de que al querer registrar la vivienda, «al hacer las comprobaciones es posible que estén encontrando casas que eran de un pariente, de un abuelo por ejemplo, que estaban registrada de una determinada manera, y luego se han hecho obras y esa casa se ha heredado, y el heredero no haya modificado el estado de la propiedad en el registro», comenta. «También es posible que algunas denegaciones se deban a la interpretación que hace el registrador de la propiedad en cuestión. He visto disparidad de requisitos según el registro al que se iba», añade.

En cualquier caso, Gibert explica que desde Habtur se envió a los socios una comunicación informando sobre la obligatoriedad de apuntarse en el registro oficial y cómo debe procederse administrativamente. «Necesitas que la vivienda esté registrada y el número de licencia autonómica», detalla.

Entre julio y agosto, el Gobierno ha rechazado casi 35.000 casas vacacionales de las 69.000 que intentaron inscribirse. Una cifra de rechazos que duplica las denegaciones de todo el primer semestre de 2025, cuando la medida era voluntaria. Si se contabilizan todos los rechazos de enero a agosto, el resultado es que se han denegado un 20% de todas las solicitudes.

Hay que recordar que para recibir una respuesta afirmativa de la entrada en el registro, antes los registradores de la propiedad deben llevar a cabo varias comprobaciones con el fin de que todo cumpla con los requisitos legales.

Madrid es el primer territorio en porcentaje de viviendas rechazas, si bien es cierto que en estos dos meses estivales solo han presentado desde la capital española 1.006 peticiones, de las que se han rechazado 931, según datos publicados por El País. Andalucía es una de las comunidades donde más pisos turísticos son rechazados en el registro, con un 60% en verano. En Murcia o Castilla-La Mancha el porcentaje alcanza el 71 y el 70% respectivamente.

Detrás de Baleares, están Canarias, Comunidad Valenciana o Galicia como los territorios con más viviendas vacacionales rechazadas en el registro obligatorio. Las comunidades con más aceptaciones son País Vasco y Asturias.

Ahora falta comprobar si con el registro obligatorio se contiene el fenómeno de pisos vacacionales ilegales y la publicación de sus anuncios en las plataformas.