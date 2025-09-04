Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El GOB reclama la documentación del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

El grupo ecologista insiste en que "trasladar residuos para quemarlos es una solución cortoplacista, irresponsable e insostenible"

Imagen de la central de Son Reus, donde se quemarán las basuras de Eivissa y Formentera. | DM

Imagen de la central de Son Reus, donde se quemarán las basuras de Eivissa y Formentera. | DM

EFE

El grupo ecologista GOB ha registrado este jueves una solicitud formal de acceso al expediente completo de documentación relativo al traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, una operación que considera "totalmente insostenible".

La solicitud es para acceder a los informes técnicos y jurídicos y a los convenios y acuerdos formalizados que sustentan esta decisión y se ampara en el derecho ciudadano de acceso a la información pública y ambiental, ha detallado la entidad en un comunicado.

Para el GOB , esta operación es "totalmente insostenible", puesto que traslada el problema de residuos de una isla a otra con el apoyo de 50 millones de euros públicos.

La posible importación masiva de residuos de Ibiza y Formentera para ser incinerados en Son Reus constituye "una grave amenaza ambiental y vecinal", que la entidad ecologista ya ha abordado en una reunión con la Asociación de Vecinos de Son Sardina.

"Una solución cortoplacista, irresponsable e insostenible"

Ibiza y Formentera producen anualmente unas 125.000 toneladas de residuos, de las cuales aproximadamente del 70 % son desperdicios que se vierten al vertedero de ca na Putxa, en el municipio de Santa Eulàlia, ha recordado el GOB .

Según el GOB , aumentar la incineración en Mallorca supone un retroceso en la jerarquía de residuos establecida por la Unión Europea, que prioriza la reducción, la reutilización y el reciclaje y "trasladar residuos para quemarlos es una solución cortoplacista, irresponsable e insostenible".

La incineración genera contaminación atmosférica, cenizas y escorias tóxicas: un 30 % de lo que se incinera termina en el vertedero como ceniza o escorias y además contribuye al cambio climático, afirma el GOB , que advierte de que Mallorca ya sufre las consecuencias ambientales y sanitarias de albergar una de las mayores incineradoras en relación con la población que atiende.

El GOB ha recordado además que el vertedero cenizas cementadas tiene vida útil hasta 2034 y si se aumenta la incineración se reduce la vida útil del vertedero generando un problema a 10 años vista.

Modelo fracasado

El GOB denuncia que esta decisión perpetúa un modelo fracasado de centralización de la gestión de residuos y la gestión a través de la concesionaria Tirme, en lugar de fomentar la responsabilidad insular y local.

La entidad verde reclama que Ibiza mejore su propia gestión, con un Plan Director Sectorial de Residuos y denuncia que es una contradicción absoluta con los discursos institucionales sobre sostenibilidad y economía circular.

Denuncian que "el mensaje que se transmite a la ciudadanía es que los residuos pueden 'desaparecer' si se llevan a otra isla, lo que desincentiva la implicación colectiva en una gestión responsable".

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, el GOB considera imprescindible que una operación de ese alcance, con consecuencias ambientales y económicas tan relevantes, se gestione "con la máxima transparencia y con la información accesible a la sociedad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
  2. Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
  3. La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
  4. El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
  5. Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: 'No podemos ser los aseos públicos de la ciudad
  6. Las obras de la nueva rotonda de la carretera de Sóller comenzarán en enero
  7. Un estudio internacional con sello mallorquín que cuestiona el uso de un fármaco clave contra los infartos
  8. Vuelos a Mallorca desde 25 euros o a Estados Unidos por menos de 200: estas son las nuevas ofertas de Iberia

Descubren el primer nido de buitre negro fuera de la Serra de Tramuntana

Descubren el primer nido de buitre negro fuera de la Serra de Tramuntana

El GOB reclama la documentación del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

El GOB reclama la documentación del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

El STEI denuncia los "graves" errores en las adjudicaciones de plazas docentes

El STEI denuncia los "graves" errores en las adjudicaciones de plazas docentes

Objetivo del Consell de Mallorca: que la espera para la ITV no supere los 15 días

Objetivo del Consell de Mallorca: que la espera para la ITV no supere los 15 días

Armengol asegura que el rechazo de Prohens a la condonación de deuda supone "una traición a Baleares"

Armengol asegura que el rechazo de Prohens a la condonación de deuda supone "una traición a Baleares"

Marcan casi 850 rayas y tiburones en aguas de Baleares para promover su conservación

Marcan casi 850 rayas y tiburones en aguas de Baleares para promover su conservación

Agosto ha sido muy cálido en Baleares, con 1,2 grados de media por encima de lo normal

Agosto ha sido muy cálido en Baleares, con 1,2 grados de media por encima de lo normal

Vuelve el programa de visitas escolares a la Seu

Vuelve el programa de visitas escolares a la Seu
Tracking Pixel Contents