Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla fondeadas en Baleares toman rumbo hacia Túnez

La flota efectuará allí una de las últimas escalas en su gran travesía hasta Gaza

Los barcos de la Global Sumud Flotilla en el Moll de la Fusta de Barcelona antes de zarpar a Gaza

Los barcos de la Global Sumud Flotilla en el Moll de la Fusta de Barcelona antes de zarpar a Gaza / Jordi Otix

Jordi Sánchez

Palma

Las embarcaciones fondeadas en Menorca y Mallorca por la Global Sumud Flotilla han abandonado este jueves las aguas de Baleares tras completar las reparaciones y el avituallamiento de combustible, según ha informado a este diario la líder de Podemos en las islas, Lucía Muñoz, a bordo de una de las embarcaciones. La flota continúa su gran travesía por el Mediterráneo ahora en dirección Túnez, una de las últimas escalas antes de continuar su travesía hacia Gaza.

Siete de los 24 barcos que integran la flotilla realizaron una parada técnica en Menorca, fondeando en la ensenada natural del puerto de Maó, cerca de Cala Teulera y a los pies de La Mola. Durante la estancia, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que viaja a bordo de una de las embarcaciones, reconoció que la salida de Barcelona el pasado domingo se vio afectada por mala mar, lo que obligó a que siete barcos regresaran a puerto mientras el resto continuaba la travesía realizando pequeñas reparaciones.

Otros dos barcos efectuaron la escala técnica en Mallorca para solventar averías y cargar combustible, según relató Marta Viana, periodista y tripulante de uno de los barcos, al diario La Vanguardia. Una vez completadas las reparaciones y el avituallamiento, la flota se reagrupará y seguirá su ruta hacia Túnez, que servirá como una de las últimas escala antes de llegar a Gaza, donde esperan arribar dentro de dos semanas.

Durante el trayecto hacia Mallorca y Menorca, la flotilla advirtió la presencia de drones sobrevolando las embarcaciones. Los tripulantes han solicitado al Gobierno central protección diplomática, aunque no han podido confirmar el origen de los dispositivos, lo que genera “seria preocupación” por la seguridad de una misión que describen como “civil, pacífica y no violenta”. En un comunicado, la organización propalestina Global Movement to Gaza recordó que estos incidentes evocan precedentes recientes contra flotillas solidarias.

