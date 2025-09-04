El Govern vuelve a elevar su morosidad en el pago a empresas proveedoras

El Govern balear ha vuelto a caer en la morosidad y a lo largo de todo el segundo trimestre del año su periodo medio de pago ha superado los 30 días fijados como máximo por la legislación. Esta situación ha vuelto a abrir polémica entre el Ejecutivo autonómico y la oposición, y mientras que desde el primero se niega que se esté ante un problema de liquidez sino de trámites administrativos, desde el PSIB se señala que sí se está ante un síntoma de falta de disponibilidad económica puntual por parte de un Gabinete que está rebajando los impuestos a las clases más adineradas y que ahora asegura que va a renunciar a la condonación de una parte de su deuda ofrecida por el Gobierno central.

Lo cierto es que el segundo trimestre de este año vuelve a mostrar un balance negativo por lo que al cumplimiento de los plazos de pago fijados para los proveedores, centrado en el área de Salud que es la que presenta la peor situación, especialmente en el caso del ente Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (GSAIB), según la información del propio Govern.

En abril el tiempo medio de pago a proveedores de la Comunitat Autònoma fue de 32,1 días, para pasar a 31,7 en mayo y cerrar junio con 33,5. Pero en el caso del área de Salud, las cifras medias fueron, por ese mismo orden, de 37,3; 36 y 39,5 días.

Sobre el capítulo de Salud, señalar que Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (GSAIB) abonó sus facturas en junio en un plazo de 83,6 días, casi triplicando el máximo fijado por ley, mientras que el Ib-Salut lo hizo en 39,9.

Problema para las pymes

La trascendencia de este hecho, según se ha denunciado sistemáticamente desde organizaciones empresariales como PIMEM, es que el tejido empresarial balear está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, y cualquier demora a la hora de cobrar pos sus servicios les puede generar problemas de tesorería y tener que recurrir a prestamos bancarios, elevando sus costes. Ese mismo argumento es esgrimido por el diputado socialista y profesor de Economía Aplicada de la UIB, Llorenç Pou.

El balance que el Govern del PP está mostrando en esta materia no es positivo. Si con su llegada en 2023 cerró el año con un periodo medio de pago de 37,5 días (el Govern del Pacto había concluido 2022 con 29,9), en 2024 elevo ese tiempo hasta los 42,9. Ante la denuncia del PSIB en relación a este hecho, la conselleria de Hacienda se apresuró a argumentar que había rebajado esa cifra en marzo de este año hasta los 25,9 días, pero los datos de abril, mayo y junio han vuelto a hacer patentes sus demoras.

La presidenta Prohens no acepta la condonación de parte de la deuda autonómica ofrecida por Pedro Sánchez / B. Ramón

Debate político

Desde el citado departamento autonómico se afirma que la Comunitat Autònoma no tiene un problema de liquidez (se asegura que ésta es «excelente»), y se señala que las demoras se deben a que «los trámites administrativos a veces provocan que se demore ligeramente el periodo medio de pago en algunos temas especialmente vinculados a Salud, por las características propias de sus procedimientos», y se añade que precisamente este es uno de los motivos que se esté apostando por la simplificación administrativa.

Pero desde el PSIB se esgrime que también el anterior Govern debía afrontar esos mismos trámites, y que en junio de 2023, estando ya en funciones, ese plazo de pago fue de 20,5 días mientras que en ese mismo mes de este año se ha situado en los 33,5.

El socialista Llorenç Pou esgrime que ese aumento de la morosidad y el incumplimiento de los plazos de pago fijados en la legislación se debe a una política «imprudente» por parte del Gabinete de Marga Prohens, dado que nada aporta más liquidez que el cobro de impuestos, y el actual Govern ha estado aplicando rebajas sistemáticas que han beneficiado de forma especial a las rentas más altas. Pero además, recuerda que ahora pretende renunciar a la condonación de una parte de la deuda ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que podría facilitar que los pagos se hicieran «en tiempo y forma».