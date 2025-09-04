Descubren el primer nido de buitre negro fuera de la Serra de Tramuntana
En Mallorca, ya no está en peligro de extinción, a pesar de que continúa siendo una especie catalogada como 'vulnerable
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado por primera vez la presencia de un nido de buitre negro -Aegypius monachus- fuera de la Serra de Tramuntana. En concreto, se trata de una pareja reproductora que se ha hallado en el término municipal de Artà, dentro del Parque Natural de la Península de Llevant. Ante este acontecimiento, el conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que este hecho marca un "hito histórico" en la conservación de la especie, ya que, a pesar de que existen testigos orales antiguos que sitúan el buitre negro en la zona, "nunca hasta ahora se había documentado con evidencia un intento reproductor".
En este sentido, Simonet ha manifestado que este nuevo nido en el Llevant de Mallorca "abre una etapa de esperanza" para la especie y consolida Mallorca como "territorio clave" para su recuperación en el Mediterráneo occidental, con la particularidad de ser "la única población insular de buitre negro existente en el mundo".
Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que el seguimiento de la población de buitre negro en Mallorca durante la temporada de reproducción de 2025 "confirma la consolidación de esta especie emblemática en la isla". Según los datos, todavía provisionales, recogidos este año por los agentes de Medio Ambiente del Govern, ha habido 49 territorios con indicios de ocupación de nido, con un total de 35 parejas reproductoras, 35 pollos nacidos y 32 pollos que han volado. "La población de esta gran rapaz se mantiene estable respecto a años anteriores", ha indicado Torres.
El Govern recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para no afectar la nidificación de esta especie amenazada y pide que se eviten las interacciones humanas cerca del nido. Así, ha sido clave mantener unas condiciones de tranquilidad "adecuadas" para que la pareja se reprodujera con éxito en el Parque Natural de la Península de Llevant.
Especie 'vulnerable'
El establecimiento de la población en las montañas de Artà se ha visto "favorecido" por varios factores. Entre ellos, la persistencia de la ganadería extensiva de montaña, con la presencia de guardas de oveja mallorquina, asno balear y vaca mallorquina, que proporcionan alimento y mantienen hábitats abiertos favorables. Este avance es también resultado del control efectivo de la cabra asilvestrada en este espacio natural protegido.
En Mallorca, el buitre negro ya no está en peligro de extinción, según han explicado desde la Conselleria de Agricultura, a pesar de que continúa siendo una especie catalogada como 'vulnerable'. Hay que remarcar el esfuerzo del Govern, del personal del Parque Natural, de los agentes de Medio Ambiente, ornitólogos y voluntarios del Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) que, a lo largo de la campaña presente, han llevado a cabo un seguimiento y unos cuidados intensivos.
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: 'No podemos ser los aseos públicos de la ciudad
- Las obras de la nueva rotonda de la carretera de Sóller comenzarán en enero
- Un estudio internacional con sello mallorquín que cuestiona el uso de un fármaco clave contra los infartos
- Vuelos a Mallorca desde 25 euros o a Estados Unidos por menos de 200: estas son las nuevas ofertas de Iberia