“Bombardeo” de solicitudes para comprar 650 plazas de alquiler turístico en Mallorca

Tal y como se esperaba la salida a la venta de poco más de 650 plazas de alquiler turístico en Mallorca han desatado un interés inusitado en el sector, después de tres añós de moratoria. El departamento de Turismo del Consell ha recibido un "bombardeo" de solicitudes para lograr hacerse con alguna de las plazas. Para conocer cuántas peticiones se han producido habrá que esperar hasta mediados de septiembre, cuando se termina el plazo.

No obstante, se da por sentado que se deben haber agotado en horas, según reconocen fuentes del sector, un sector desde el que no se disimula la decepción porque Turismo solo haya puesto en circulación 654 plazas para estancias turísticas en viviendas. Las plazas se van a adjudicar "por estricto orden del registro de entrada de la solicitud", en caso, claro está, de que se cumpla con los requisitos legales.

Estas plazas que Turismo saca al mercado proceden de las que se han dado de baja de oficio por parte de la Administración o por bajas voluntarias desde que entró en vigor la ley turística del Govern Prohens.

Una vez se agoten solo queda esperar a las siguientes convocatorias. Se han establecido tres al año, las próximas llegan en enero y mayo (la primera quincena de mes es para viviendas vacacionales y la segunda para hoteles). Del 16 de septiembre al día 30 se podrán adquirir 416 plazas para hoteles. Y unos días antes, el 9 de septiembre, se abre la convocatoria de para solicitar la compra de 500 plazas para hoteles en edificios catalogados o declarados bien de Interés cultural (BIC), es decir, establecimientos tipo boutique en casales o palacetes.

El departamento que dirige el conseller insular José Marcial Rodríguez no hará balance de cómo va el proceso con las plazas para viviendas turísticas y cuántas solicitudes se han ido presentando ante el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) hasta pasado el 15 de septiembre, una vez finalice el periodo.

Retraso por fallo

Este procedimiento debía haber empezado el lunes 1 de septiembre, pero debido a la caída del sistema cl@ve, el sistema del Gobierno central para identificarse electrónicamente en los trámite con las Administraciones Públicas, se paralizó y se reprogramó para el martes 2 de septiembre a las nueve de la mañana, recuerdan desde Turismo.

Este fallo se suma al que se produjo el pasado 16 de julio cuando salieron a la venta las 500 plazas para hoteles en edificios protegidos. Por un error informático, nueve horas después de abierto el proceso, se suspendió. Se había abierto el periodo en la madrugada, en este caso, y a primera hora de la mañana ya se habían registrado más de 50 solicitudes, con lo cual es de suponer que con el sector del alquiler se va a replicar la celeridad en presentar peticiones de plazas.

Desde las filas del PSIB-PSOE se ha denunciado el "caos absoluto" del departamento de Rodriguez. El exconseller socialista de Turismo Andreu Serra ha aprovechado para señalar "la nefasta gestión" de PP y Vox en el Consell.

Tienen prioridad los titulares de viviendas turísticas tres años antes de hacer la solicitud de compra, excepto si se es una herencia

El elevado interés ante la vuelta de la comercialización de plazas en viviendas turísticas lo están constatando en el Consell con "un bombardeo brutal" sobre todo el martes, primer día de apertura del plazo, a tenor del registro de entrada de solicitudes, señalan fuentes conocedoras.

En total a lo largo de este mes se comercializan en Mallorca 1.570 entre hoteleras y de alquiler, después de tres años de moratoria, que se ponen a la venta a través de las dos bolsas temporales de plazas (una para hoteles y otra para viviendas turísticas) que ha creado el Consell en virtud del decreto ley turístico del Govern Prohens.

Cinco años sin poder venderlas

Para poder hacerse con las plazas las viviendas la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) se tiene que presentar ante el Servicio de Ordenación Turística del del Consell en el plazo de tres meses a partir de la notificación del certificado de adquisición de las plazas. En caso contrario, las plazas volverían a la bolsa.

Tienen prioridad las solicitudes en que se acredite ser titular de la vivienda al menos tres años antes del trámite de adquisición, con la excepción de haber adquirido la propiedad del inmueble por herencia. Solo se permite una solicitud por persona física o jurídica. Y para poder venderlas deberán esperar cinco años.

Por otro lado, continúa sin resolverse la incidencia con el teléfono de información del Departamento de Turismo del Consell de Mallorca, de atención ciudadana para informarse sobre las novedades de la nueva ley turística del Govern de Marga Prohens, como la compra de plazas turísticas o para hacer denuncias de oferta ilegal. El número (971 00 79 40) aparece identificado en algunos móviles como el de una inmobiliaria especializada en alquiler vacacional. Al parecer se trata de un error que solo afecta a ciertos dispositivos con sistema operativo Android y no impide la conexión con la Oficina de Atención Ciudadana de Turismo. El caso está en manos de la Dirección Insular de Modernización, Transparencia e Innovación del Consell, que debe gestionar con Google que elimine la vinculación errónea del teléfono con la inmobiliaria, señalan desde Turismo.