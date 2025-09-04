Armengol asegura que el rechazo de Prohens a la condonación de deuda supone "una traición a Baleares"

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, asegura que el rechazo de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la propuesta de condonación de deuda planteada por el Gobierno central supone "una traición a Baleares". Así de contundente se ha expresado la dirigente socialista durante las jornadas de apertura de curso político que ha celebrado hoy el PSIB en el Parlament. En este sentido, Armengol considera "surrealista" e "inexplicable" que Prohens no vaya a aceptar los 1.741 millones de euros de condonación.

"¿Con qué derecho no aceptan la condonación de deuda sin haberlo hablado ni pactado con nadie? Es una situación gravísima. Es una traición a Baleares para obedecer las órdenes de Feijóo, que no creo que sea el más indicado para saber lo que le interesa a los ciudadanos de estas islas", determina Armengol.

"Debería replantearse su decisión"

La dirigente socialista considera "inexplicable" la postura del actual Govern balear, por lo que reclama a la líder popular que se replantee su decisión y acepte la propuesta del Ministerio de Hacienda. "Esto supone un alivio de deuda para las comunidades autónomas. Me extrañaría mucho que las comunidades del PP que tengan un sentido de pertenencia y cariño hacia su tierra rechacen la condonación de deuda. Es algo que veo inexplicable y surrealista, estoy convencida de que muchos la aceptarán. Prohens debería replanteárselo y no imitar a Ayuso", afirma Armengol.

Prohens reitera su rechazo

Cabe recordar que ayer Prohens reiteró su rechazo a la propuesta de condonación de deuda y aseguró que su postura no responde a ninguna instrucción de la dirección nacional del Partido Popular. "Ninguna presión de Génova", afirmó al ser preguntada por supuestas indicaciones de la cúpula estatal del PP, y subrayó que su posición es firme y que no necesita "que nadie me diga que el presidente no es de fiar".

En este sentido, acusó a Pedro Sánchez de haberla "engañado durante dos años" y puso en duda la viabilidad de la medida: "Ni siquiera tiene los votos para aprobar la condonación; miente siempre, no necesito que nadie me lo diga".

El rechazo de Prohens se produce en el marco del debate sobre la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado, una medida pactada inicialmente entre el Gobierno y Esquerra Republicana (ERC) para Cataluña, y que posteriormente se abrió a otras comunidades. La propuesta contempla perdonar parte de los importes que las autonomías deben al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el argumento de aliviar las finanzas regionales y dar mayor margen presupuestario a los gobiernos autonómicos.