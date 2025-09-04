La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, acusa a la derecha de "movilizar sentimientos racistas" con su discurso sobre la migración. La dirigente socialista ataca al Govern de Marga Prohens por "asumir como propia" la política de Vox en esta cuestión y asegura que el Ejecutivo autonómico está poniendo el foco en la migración en lugar de otras preocupaciones como la vivienda o el turismo.

"Hablar de un tema que es de gestión y hacerlo de esta manera para movilizar sentimientos racistas como se está planteando, a mi me preocupa. Algunos discursos se están focalizando en un tipo de migrante para estimular planteamientos racistas. Asumir la política de Vox como propia dará votos a Vox", afirma Armengol, quien lamenta que se estén lanzando "elementos falsos" sobre estas personas.

Reparto menores migrantes

Respecto al reparto de menores migrantes procedentes de otras comunidades, la socialista recalca que "las leyes están para cumplirse", por lo que Baleares también deberá aceptar dicho reparto del Gobierno Central. "Los argumentos que ha ofrecido la Delegación del Gobierno en las islas han sido claros, de hecho a Baleares esta ley le puede acabar beneficiando. Es una situación que hay que afrontar desde la lealtad institucional y el respeto a los derechos humanos, no tendríamos que olvidar nunca que hablamos de menores", argumenta.

En este sentido, Armengol defiende que el Gobierno Central intentó pactar las medidas vinculadas al reparto con el PP pero la formación de Feijóo no quiso llegar a acuerdos y lamenta que el Govern balear no haya acudido a una conferencia sectorial sobre la cuestión migratoria para abordar esta problemática.

Críticas de ONG

Armengol señala que puede entender las "críticas" que han realizado algunas ONG por la falta de recursos para la atención y acogida de migrantes adultos durante su paso por el archipiélago.

"Son fenómenos complejos y difíciles, es cierto y lo entiendo, pero puedo decir que hay una negociación importante del delegado del Gobierno para conseguir mejoras en Ibiza y Formentera en la acogida de los adultos que llegan en patera a nuestra comunidad autónoma", determina.