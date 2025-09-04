El alquiler ilegal es más sencillo
La sensatez aconsejaría cumplir estrictamente los trámites, para ajustarse a la legalidad del alquiler turístico, pero es imposible. Los engranajes burocráticos están retorcidos en todas las parcelas, para garantizar las denegaciones o para forjar insoslayables anomalías mínimas, que serán castigadas como si el ciudadano voluntarioso fuera un criminal. Internet y la Inteligencia Artificial no facilitan el diálogo con la Administración, sino la tortura kafkiana al contribuyente.
En cambio, el alquiler ilegal se libera del sometimiento a las exigencias, de todas formas imposibles de cumplimentar. Se sustrae a las reglas, transforma el registro obligatorio de la vivienda en opcional sin correr riesgo alguno. El ‘piraturismo’ vuela sin burocracia ni miedo a la persecución, así lo confirma el abismo entre los casos valientemente anunciados pero nulamente denunciados por el Consell de Mallorca.
La solución maléfica se apunta desde Ibiza, que se ha tomado más en serio el fraude del alquiler, tras haber fichado al alto mando de la Guardia Civil mejor preparado para combatirlo. Así que los defraudadores insinúan ahora una «regularización», equivalente a la amnistía de las obras en espacios protegidos. Y así sucesivamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- El tiburón aparecido en Can Pere Antoni: una cañabota gris que tiene 'como un hachazo en la nuca
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- Eugeni Aguiló, el economista mallorquín que desmenuzaba el turismo
- Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: 'No podemos ser los aseos públicos de la ciudad