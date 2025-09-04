El alquiler ilegal es más sencillo

La sensatez aconsejaría cumplir estrictamente los trámites, para ajustarse a la legalidad del alquiler turístico, pero es imposible. Los engranajes burocráticos están retorcidos en todas las parcelas, para garantizar las denegaciones o para forjar insoslayables anomalías mínimas, que serán castigadas como si el ciudadano voluntarioso fuera un criminal. Internet y la Inteligencia Artificial no facilitan el diálogo con la Administración, sino la tortura kafkiana al contribuyente.

En cambio, el alquiler ilegal se libera del sometimiento a las exigencias, de todas formas imposibles de cumplimentar. Se sustrae a las reglas, transforma el registro obligatorio de la vivienda en opcional sin correr riesgo alguno. El ‘piraturismo’ vuela sin burocracia ni miedo a la persecución, así lo confirma el abismo entre los casos valientemente anunciados pero nulamente denunciados por el Consell de Mallorca.

La solución maléfica se apunta desde Ibiza, que se ha tomado más en serio el fraude del alquiler, tras haber fichado al alto mando de la Guardia Civil mejor preparado para combatirlo. Así que los defraudadores insinúan ahora una «regularización», equivalente a la amnistía de las obras en espacios protegidos. Y así sucesivamente.