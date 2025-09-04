ALDI sigue creciendo en Mallorca y abrirá su primera tienda en Felanitx el 10 de septiembre
El nuevo supermercado estará ubicado en carrer de Campos, 59 y tendrá una superficie de 1.000 m² y una plantilla de 12 trabajadores
ALDI abrirá el próximo 10 de septiembre su primer supermercado en Felanitx, ampliando su presencia en Mallorca y las Islas Baleares. La nueva tienda estará ubicada en carrer de Campos, 59, y dispondrá de una superficie de ventas de 1.000 m² y una plantilla de 12 trabajadores.
Con esta nueva apertura, ALDI da un paso más en su crecimiento en Mallorca, donde ya ha inaugurado otro supermercado este año, en el barrio de Arxiduc de Palma. La expansión coincide con su 10º aniversario en Baleares.
ALDI y las familias baleares
Según la consultora Algori, el 52,9% de los hogares baleares han comprado en ALDI en el último año. Además, estos clientes han pagado un 12,7% menos por sus productos en comparación con la media de los hogares de la región.
De hecho, según datos de Numerator by Worldpanel, los clientes que compraron en ALDI ahorraron de media cerca de 1.000 euros en 2024. En productos frescos, el ahorro fue especialmente notable. Los clientes de ALDI pagaron un 12,5% menos que la media del sector por sus frescos, lo que equivale a un ahorro de 258,16 euros al año por familia.
El nuevo supermercado ALDI de Felanitx contará con un surtido completo, en el que 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. Además de ofrecer producto fresco, la nueva tienda incluirá una selección de referencias locales de Baleares, incluyendo frutas, verduras, carnes y embutidos.
Además de sus habituales precios bajos, ALDI pondrá a disposición de los clientes promociones especiales durante los primeros meses tras la apertura, con descuentos de hasta el 23%.
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: 'No podemos ser los aseos públicos de la ciudad
- Las obras de la nueva rotonda de la carretera de Sóller comenzarán en enero
- Un estudio internacional con sello mallorquín que cuestiona el uso de un fármaco clave contra los infartos
- Vuelos a Mallorca desde 25 euros o a Estados Unidos por menos de 200: estas son las nuevas ofertas de Iberia