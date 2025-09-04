ALDI sigue creciendo en Mallorca y abrirá su primera tienda en Felanitx el 10 de septiembre

ALDI abrirá el próximo 10 de septiembre su primer supermercado en Felanitx, ampliando su presencia en Mallorca y las Islas Baleares. La nueva tienda estará ubicada en carrer de Campos, 59, y dispondrá de una superficie de ventas de 1.000 m² y una plantilla de 12 trabajadores.

Con esta nueva apertura, ALDI da un paso más en su crecimiento en Mallorca, donde ya ha inaugurado otro supermercado este año, en el barrio de Arxiduc de Palma. La expansión coincide con su 10º aniversario en Baleares.

ALDI y las familias baleares

Según la consultora Algori, el 52,9% de los hogares baleares han comprado en ALDI en el último año. Además, estos clientes han pagado un 12,7% menos por sus productos en comparación con la media de los hogares de la región.

De hecho, según datos de Numerator by Worldpanel, los clientes que compraron en ALDI ahorraron de media cerca de 1.000 euros en 2024. En productos frescos, el ahorro fue especialmente notable. Los clientes de ALDI pagaron un 12,5% menos que la media del sector por sus frescos, lo que equivale a un ahorro de 258,16 euros al año por familia.

El nuevo supermercado ALDI de Felanitx contará con un surtido completo, en el que 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. Además de ofrecer producto fresco, la nueva tienda incluirá una selección de referencias locales de Baleares, incluyendo frutas, verduras, carnes y embutidos.

Además de sus habituales precios bajos, ALDI pondrá a disposición de los clientes promociones especiales durante los primeros meses tras la apertura, con descuentos de hasta el 23%.