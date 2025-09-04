Agosto ha sido muy cálido en Baleares, con 1,2 grados de media por encima de lo normal

Agosto ha sido muy cálido en Baleares, con una temperatura media de 26,5 °C que supone una anomalía de 1,2 grados, de manera que ha sido el agosto más cálido en las islas, empatado con 2017, desde que hay datos (1961).

El mes ha sido muy cálido en Mallorca e Ibiza y cálido en Menorca y Formentera, según el análisis del centro territorial de Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Mallorca, la temperatura media ha sido de 26,5 °C, con una anomalía de 1,3; en Menorca de 26 °C, y 0,5 por encima de lo normal; en Ibiza de 26,9 °C y 1,2 de anomalía y en Formentera de 27,6 °C y 0,6 de más.

En agosto, Mallorca ha sufrido la segunda ola de calor del verano, que que comenzó el 13 y acabó 18 de agosto, afectando a Mallorca. En Ibiza se registró la primera del 15 al 18 de agosto. Precisamente, las temperaturas máximas más altas del mes, están asociadas a este episodio: el día 17 alcanzaron 41,5 °C en las estaciones de Palma Universitat y Calvià Es Capdellà; en Ibiza 41,4 °C en Sant Joan de Labritja. Además se superaron los 40 °C en las estaciones de Llucmajor, Binissalem, Santa María del Camí y Porreres los días 16 y 17 de agosto.

En Menorca, la máxima mensual fueron 36,9 °C en Ciutadella, Cala Galdana el día 16, en Formentera los 35,6 °C del día 17.

En el interior de Mallorca casi se han duplicado los días con temperatura igual o superior a 35 °C (considerados días cálidos), de manera que en Binissalem se registraron 14 cuando lo normal son 8; en Sineu 12 en vez de 6; y en Llucmajor 14 días frente a los 7 habituales.

Temperaturas mínimas

Las temperaturas mínimas más altas fueron: en Mallorca, 28,3 °C en el faro de Capdepera el día 17; en Menorca, 25,7 °C en La Mola el 27; en Formentera, 25,5 °C el 25; y en Ibiza, 24,7 °C en Vila y el aeropuerto el día 19.

Todas las noches fueron tropicales en las siguientes estaciones: Palma Porto Pi, Banyalbufar, Sóller, Llucmajor Radar, Cabrera, Aeropuerto de Ibiza y Formentera.

Entre ellas, la estación de Palma Porto Pi registró 13 noches tórridas (el triple de normal, que son 4); la estación de Capdepera registró 13 (frente a 5); y Cabrera registró 4 noches tórridas (el doble de lo normal).

Un mes ligeramente seco

En cuanto a precipitaciones, agosto ha sido un mes ligeramente seco en Baleares. En promedio, han llovido 13,5 l/m² cuando lo normal son 20,1 l/m², lo que supone un 33 % menos de lo normal.

Por islas, en Menorca ha sido un agosto húmedo con 28,3 l/m², un 67 % por encima de los 16,9 l/m² normales.

En Mallorca, ha sido ligeramente seco, con 13,1 l/m², un 38 % menos, aunque en el este y nordeste de la isla fue húmedo y en el resto seco.

En Formentera, ha sido seco, con un promedio de 1,6 l/m² cuando lo normal es 13,4 l/m², de manera que quedó un 88 % por debajo de lo normal; y en Ibiza seco, con 1,1 l/m², cuando lo normal es 18,5 l/m², un 94 % más que este agosto.

La máxima precipitación en 24 horas fueron los 40,2 l/m² registrados en la estación de Colonia de San Pere y en Menorca de 25,8 l/m² en Ciutadella.

En Mallorca hubo 3 días de tormenta y 2 en Menorca.

En Baleares hubo 3 días con precipitación acompañada de barro y lo normal es uno.

En cuanto a viento, el mes fue, en general, normal en el archipiélago.

Hubo 2 días con olas de más de 3 metros de altura máxima, registradas en la boya de Mahón con 3,75 m el día 22 y 4,03 m el 29. La altura máxima de olas de Dragonera fue de 2,94 y se registró el día 29.