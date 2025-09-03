Vox no desvela si romperá con el PP si acaba acatando el reparto de menores: "Cuando llegue el momento decidiremos"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, no ha desvelado si su partido volverá a romper sus relaciones a nivel autonómico con el PP si el Govern se ve obligado a acatar el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

"Cuando llegue el momento, si es que llega, decidiremos. Tenemos acuerdos puntales con el PP y ya nos salimos por este tema, para no ser cómplices con el bipartidismo", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de este miércoles.

Cañadas ha considerado incomprensible que mientras el PP interpone recursos judiciales contra el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas "ellos mismos están regularizando a más de medio millón de ilegales y están aprobado las políticas migratorias en Bruselas".

"Lo primero que tiene que hacer el PP es no aprobar estas políticas desde Europa, porque si no las votan con el PSOE no salen adelante. Y tiene que hacer todo lo que esté en su mano para cerrar los centros de menores migrantes y devolverlos a sus países", ha sostenido.

A su juicio, los 'populares' no se niegan a acoger a menores migrantes "porque quieran deportarlos", como ella ha propuesto, "sino porque no tienen las condiciones suficientes para mantenerlos". "Si pudieran los acogerían encantados", ha considerado.

El migratorio, ha adelantado, será uno de los asuntos de los que hablará el próximo lunes por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el marco de la ronda de encuentros que esta tendrá con los grupos parlamentarios para dar inicio al curso político.

"Escucharemos lo que la presidenta nos tenga que contar, y creo que a nivel nacional todo el mundo sabe que la preocupación máxima de los ciudadanos es el tema de la inmigración. Supongo que será el tema que más trataremos", ha dicho la portavoz de Vox.

Cañadas, al inicio de su intervención, ha mostrado la preocupación de su partido --a su parecer, compartida por la ciudadanía-- por la llegada de migrantes en pateras a las costas de Baleares y ha vinculado esta cuestión al incremento de la inseguridad.

Preguntada por los periodistas acerca de en qué datos se basa para hacer sus aseveraciones, la diputada no ha concretado ninguna fuente y ha lamentado que "si te quejas de la inmigración te llaman racista". "Pues que nos lo digan", ha sentenciado.