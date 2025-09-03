Siete embarcaciones de la Global Sumud Flotilla fondean en Mallorca y Menorca para hacer reparaciones y cargar combustible

Siete de las 24 embarcaciones que forman parte de la Global Sumud Flotilla han realizado este miércoles una parada técnica en Mallorca y Menorca para realizar algunas reparaciones a los buques y cargar combustible, según ha informado la organización a través de las redes sociales, recordando la mala mar a la que tuvieron que enfrentarse el pasado domingo tras zarpar de Barcelona, lo que obligó a otras siete embarcaciones a volver a puerto.

El objetivo de esta acción civil de carácter internacional es triple: presionar a Israel para que rompa el Gaza, llevar ayuda básica a la población civil y elevar la presión pública y gubernamental para poner fin al bloqueo.

En Menorca, donde las embarcaciones han llegado de madrugada y permanecido durante toda la jornada, los veleros han buscado el refugio de la ensenada natural del puerto de Maó, fondeado en la proximidades de Cala Teulera y también a los pies de La Mola, según ha detallado el diario Menorca. Desde allí, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que viaja a bordo de una de las naves, ha reconocido, en declaraciones a TV3. "Hemos tenido algunos problemas en la salida, pero de los 24 barcos que tenían que salir, solo siete han tenido que regresar, el resto estamos aquí haciendo pequeñas reparaciones".

Otros dos embarcaciones que requerían reparaciones han realizado la escala técnica en Mallorca, según ha relatado la periodista y tripulante de uno de los barcos Marta Viana al diario La Vanguardia. El objetivo es que una vez concluidas las reparaciones y el avituallamiento de combustible la flota se reagrupe y ponga rumbo a Túnez, escala previa de la travesía hasta Gaza, en el extremo del Mediterráneo oriental, donde prevén llegar dentro de dos semanas.

Durante el trayecto a Mallorca y Menorca, la Flotilla Global Sumud ha alertado que tribupulantes detectaron la presencia de drones que sobrevolaban las embarcaciones por lo que exigieron al Gobierno central que les preste protección diplomática. Los integrantes de la expedición han indicado que "no han podido confirmar su origen" pero este incidente les genera una "seria preocupación" por la seguridad de una misión "civil, pacífica y no violenta". En una nota de prensa, la entidad propalestina organizadora de la acción, Global Movement to Gaza, ha resaltado que este episodio les recuerda precedentes recientes contra flotillas solidarias.

El mensaje de Lucía Muñoz en plena navegación

A bordo de una de las embarcaciones y en plena navegación, Lucía Muñoz, líder de Podemos en Baleares, ha querido mandar un mensaje los obreros de Génova: "Desde la flotilla saludamos la solidaridad obrera de los estibadores de Génova y de los compañeros del norte de Italia. Que siga creciendo la solidaridad de clase internacional para parar este genocidio. ¡Viva Palestina libre!", ha exclamado.

Muñoz es una de las tres mallorquinas que forman parte de la expedición a Gaza. Las otras dos son Reyes Rigo, acupuntora residente en Palma y Alejandra Martínez, jurista y comunicadora.