SIAU exige responsabilidades políticas tras el "desbarajuste" con las plazas de interinos

El sindicato pide también el inicio de una auditoria externa que revise todo el proceso

Imagen de archivo de 0posiciones de docentes en Mallorca

Imagen de archivo de 0posiciones de docentes en Mallorca / Manu Mielniezuk

EP

El Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU) ha exigido a la Conselleria de Educación y Universidades que asuma responsabilidades técnicas y políticas ante el "caos absoluto" en las adjudicaciones de plazas para el personal docente interino.

Asimismo, han exigido también el inicio inmediato de una auditoría externa que revise todo el proceso y las "posibles negligencias" que a su parecer se han cometido por parte de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados.

Según han denunciado públicamente en un comunicado, no es un caso puntual sino que es "una disfunción estructural" que se repite cada año y que "va empeorando".

Desde SIAU han asegurado que este martes el trámite de adjudicaciones se puso en marcha finalmente a las 16.15 horas y que muchos docentes no pudieron comer esperando un trámite que se retrasaba "constantemente". Cuando finalmente se activó, han lamentado, volvió a sufrir incidencias informáticas.

En este sentido, han acusado a la Conselleria de "maltratar" el colectivo docente interino y han calificado el departamento que dirige Antoni Vera de "incompetente, insensible y negligente". "No solo no da explicaciones públicas sino que todo está rodeado de un silencio cómplice, sin dimisiones, sin ceses, sin disculpas ni responsabilidades", han reprochado.

Recogida de firmas

Con todo, desde SIAU han exigido que se asuman responsabilidades "de forma inmediata", que se realice una auditoría externa y que "se ponga fin al maltrato institucional que sufren los docentes interinos".

La ciudadanía, han apuntado en el comunicado, ha comenzado a reaccionar y se ha iniciado una recogida de firmas. "Damos 48 horas como máximo para que se asuman responsabilidades técnicas y políticas, ya basta de mirar hacia otro lado y no asumir responsabilidades, ya basta de ineptitud, inacción y maltrato institucional", han zanjado.

TEMAS

SIAU exige responsabilidades políticas tras el "desbarajuste" con las plazas de interinos

