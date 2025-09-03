Sánchez no es el peor mecenas del PP

Históricamente, el PP balear ha recibido dinero de manos más sospechosas que Pedro Sánchez, por lo que no tiene demasiado sentido rechazar nada menos que 1.700 millones de euros del presidente del Gobierno. La presidenta del Govern educaba esta semana a la población con el axioma de que «los números no tienen ideología». Al día siguiente, se contradice para rechazar con los labios entrecerrados los numerosos y numerados billetes teñidos de socialista.

Ahora que se ha adentrado en la erudición económica, Prohens puede corregir el párrafo anterior con una réplica de su autor de cabecera. Fue John Maynard Keynes quien subrayó que «cuando los hechos cambian, yo también cambio de opinión». Sin embargo, la conversión presidencial al keynesianismo denigrado por Milei no explica el quisquilloso rechazo de la anulación de un quinto de la deuda, cuando el PP no se ha caracterizado por una exquisitez excesiva a la hora de financiarse.

Sánchez no es el peor mecenas que han tenido los populares, por mucho que su objetivo consista en camelarse a los insoportables catalanes. María Jesús Montero, la española que más odia a Mallorca, ha introducido el requisito de la solicitud de la quita para aplicarla. El único argumento que puede esgrimir el Govern son las instrucciones de Feijóo, pero la obediencia debida conlleva el riesgo de demostrar que el futuro del PP estatal es más importante para Prohens que los ciudadanos de Balears.

De ahí que el Govern suscriba la esperanza de que la quita de deuda no llegue a plasmarse en el Congreso, por la lógica negativa de la izquierda a primar a regiones que han quitado impuestos a las clases desahogadas o incluso opulentas. Si los 1.700 millones atraviesan el trámite parlamentario, el Govern deberá optar por la vía intermedia de recibir el dinero y quejarse.

Es decir, el PP balear denunciará a gritos audibles desde Argel a un Stalin/Sánchez con 15/17 repúblicas/autonomías, a las que obsequia con descuentos variables según su grado de sumisión. A continuación, Prohens se abrazará al presidente del Gobierno para recibir los 1.700 millones, ideologizados o no.