Vuelos a Mallorca desde 25 euros o a Estados Unidos por menos de 200: estas son las nuevas ofertas de Iberia

La compañía aérea española ofrece decenas de vuelos entre ciudades de España, de Europa y de mundo a precios reducidos

Un avión de Iberia despegando.

Un avión de Iberia despegando. / Iberia - Archivo

Redacción Digital

Agenias

Palma/Madrid

Iberia ha presentado esta semana su nueva campaña con vuelos a distintos puntos de España, Europa y el retos del mundo, disponibles desde este 28 de agosto para los clientes de Iberia Plus y a partir del 1 de septiembre para todo el público.

Las ofertas incluyen, entre otros destinos, vuelos a Nueva York, Chicago, Washington, Boston y San Francisco desde menos de 200 euros por trayecto, y Miami, Orlando, Los Ángeles y Dallas por entre 200 y 270 euros por trayecto.

Esta campaña cuenta también con vuelos nacionales desde 21 euros por trayecto a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza y con vuelos desde 25 euros por trayecto a San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, Valencia, Sevilla o Palma.

También incluye vuelos por 29 euros por trayecto a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón, entre otros. Los vuelos a las islas Canarias tienen un precio de 35 euros por trayecto (a Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife), los cuales cuentan con el descuento de residente en caso correspondiente.

Europa y el resto del mundo

Respecto al continente europeo, Iberia ofrece vuelos a Lisboa y Oporto por 25 euros por trayecto, a Venecia por 39 euros, a París y Roma por 42 y 45 euros por trayecto, respectivamente, y a Londres desde 59 euros por trayecto.

Respecto a los destinos europeos invernales, Iberia ofrece vuelos a Innsbruck (Austria) por 59 euros por trayecto o a Tromso (Noruega) por 99 euros por trayecto. Entre los destinos africanos se encuentran Argel (Argelia) por 35 euros o Marrakech (Marruecos) por 41 euros por trayecto.

Asimismo, la compañía ofrece vuelos directos a nueve destinos de Estados Unidos: Nueva York, Chicago, Washington, Boston y San Francisco desde menos de 200 euros por trayecto, y Miami, Orlando, Los Ángeles y Dallas por entre 200 y 270 euros por trayecto.

Con rumbo a América Latina, Iberia vuela a 20 destinos en 16 países, de los cuales Puerto Rico, México, Panamá y Caracas tienen un precio inferior a 300 euros por trayecto; y Ecuador, Guatemala, Bogotá (Colombia), Lima (Perú) o Río de Janeiro (Brasil) por un precio inferior a 350 euros por trayecto. La aerolínea incorpora dos nuevos destinos en Brasil entre diciembre y enero: Fortaleza y Recife, por 298 y 315 euros por trayecto, respectivamente.

Por último, la compañía ofrece un vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto y a Tokio por 397 euros. También oferta experiencias completas de vuelos, hotel y alquiler de coche y paquetes con experiencias, como Disneyland París o Walt Disney Florida. Además, todos los paquetes de viajes incluyen una maleta facturada.

La campaña arrancó el 28 de agosto para los socios de Iberia Plus e incluye el apartado 'Descuentos con mis Avios' con el que los clientes de este servicio obtendrán un 25% de descuento en el canje. Para el resto de clientes la campaña empezóel 1 de septiembre. Las ofertas estarán disponibles hasta el 22 de septiembre.

Todos los vuelos incluidos en esta promoción se pueden consultar aquí.

TEMAS

