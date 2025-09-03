Prohens niega presiones de Génova para rechazar la condonación de deuda: "No necesito que nadie me diga que el presidente no es de fiar"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reitera su rechazo a la propuesta de condonación de deuda planteada por el Gobierno central y asegura que su postura no responde a ninguna instrucción de la dirección nacional del Partido Popular. "Ninguna presión de Génova", afirma al ser preguntada por supuestas indicaciones de la cúpula estatal del PP, y subraya que su posición es firme y que no necesita "que nadie me diga que el presidente no es de fiar".

En este sentido, acusa a Pedro Sánchez de haberla "engañado durante dos años" y pone en duda la viabilidad de la medida: "Ni siquiera tiene los votos para aprobar la condonación; miente siempre, no necesito que nadie me lo diga".

El rechazo de Prohens se produce en el marco del debate sobre la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado, una medida pactada inicialmente entre el Gobierno y Esquerra Republicana (ERC) para Cataluña, y que posteriormente se abrió a otras comunidades. La propuesta contempla perdonar parte de los importes que las autonomías deben al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el argumento de aliviar las finanzas regionales y dar mayor margen presupuestario a los gobiernos autonómicos.

Prohens insiste en que la medida no resuelve los problemas estructurales de infrafinanciación de Baleares, una de las comunidades que más aporta y menos recibe del sistema, y defiende que lo necesario es un nuevo modelo de financiación autonómica "justo y estable", en lugar de medidas que considera "parciales y electoralistas".