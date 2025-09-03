El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid

El aeropuerto de Palma, donde la compañía Ryanair opera el 25% de todos los vuelos, pierde las conexiones de la compañía low cost con los aeropuertos de Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid y Tenerife Norte y reduce la frecuencia de los vuelos a Santander, Zaragoza, Asturias y Vitoria.

Es es la consecuencia directa para Mallorca del recorte que Ryanair ha aplicado a sus vuelos en España por la subida de tasas de Aena. La aerolínea ha hecho público este miércoles un comunicado en el que anuncia una reducción de su capacidad para el invierno de 2025 de 41% y de un 10% en las Islas Canarias, lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas en invierno, "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica AENA, del 6,62".

Ryanair cierra su base de Santiago de Compostela. Suspende todos los vuelos a Vigo (a partir del 1 de enero de 2026) y Tenerife Norte (a partir del inicio del invierno de 2025). Cierra los aeropuertos de Valladolid y Jerez durante el invierno de 2025. Y reduce la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45 %), Santander (-38 %), Asturias (-16 %) y Vitoria (-2 %).El aeropuerto de Palma se salva de los recortes directos, pero se verá afectado por las conexiones nacionales que la compañía dejará de operar este invierno.

Ryanair: "No podemos justificar una inversión continuada con estas tasas excesivas"

Eddie Wilson, CEO de Ryanair, ha declarado que la decisión de Aena "de aumentar en un 6,62 % las tasas aeroportuarias, ya de por sí poco competitivas, el próximo año, es la última prueba de que el operador aeroportuario monopolístico no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales españoles, y simplemente quiere centrarse en obtener beneficios récord de los principales aeropuertos del país".

"Este aumento excesivo -ha argumentado-, el más alto en más de una década, significa que la mayor parte de la capacidad de Ryanair para el invierno de 2025 en la España regional se trasladará fuera de España a aeropuertos más eficientes que desean desarrollar el tráfico, en particular los de Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría".

Según Eddi Wilson, Aena y el Gobierno "tienen la obligación de explicar a las regiones su estrategia a largo plazo para los aeropuertos regionales de España (que ahora están casi un 70% vacíos), ya que su mala gestión está contribuyendo directamente a la pérdida de puestos de trabajo locales, conectividad e inversión, lo que se traduce en la pérdida de aproximadamente 2 millones de plazas de Ryanair en toda la España regional", ha subrayado. "No podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas".

Turistas en tierra en el aeropuerto de Palma frente al mostrador de Ryanair / Manu Mielniezuk

Aena replica: "Un episodio más del chantaje de Ryanair"

Por su parte, el presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario español Aena, Mauricio Lucena, ha calificado este miércoles de "chantaje" la estrategia de Ryanair de reducir un 16% las plazas que ofrecerá en España para este invierno respecto a las de 2024. "Yo creo que hoy hemos vivido un episodio más de la proverbial estrategia de Ryanair para chantajear no solo a Aena, sino a los contribuyentes españoles", ha denunciado Lucena en unas declaraciones a Efe desde Londres

"El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51% también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje", ha reiterado.

Pese a todo, el directivo ha dicho que quiere enviar un mensaje esperanzador, porque a día de hoy en España hay "niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos españoles y, particularmente, ayer se conocieron las cifras de lo que se llama la temporada de invierno y en la temporada de invierno va a haber un 2% de pasajeros más que en la temporada de invierno de hace un año".

"Esto demuestra - a su juicio- que la actividad turística en España sigue boyante y demuestra, sobre todo desde la perspectiva de Aena, que los aeropuertos de Aena tienen las tarifas más competitivas de Europa y que además funcionan muy bien, porque por eso son capaces de atraer constantemente niveles récord de tráfico y de turismo", ha puntualizado.