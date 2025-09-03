Las obras de la nueva rotonda de la carretera de Sóller comenzarán en enero
El Consell ampliará el diámetro de 55 a 85 metros, creará dos carriles cero para que los vehículos no tengan que entrar en la glorieta, mejorará el acceso de Camí dels Reis y creará un aparcamiento en el Camí de Passatemps
EFE
El Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca ha aprobado este miércoles el proyecto definitivo de obras en la rotonda del polígono de Son Castelló, justo al lado de la estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por una inversión de 3,7 millones de euros.
La institución insular ha precisado en una nota que está previsto adjudicar la licitación de la obra este diciembre y, de esta manera, iniciar la construcción en enero de 2026.
El objetivo de esta ampliación es descongestionar una de las entradas y salidas más conflictivas de la ciudad. De hecho, es una de las obras más importantes del Consell de Mallorca dentro de su Plan de Accesos a Palma, dotado con unos 160 millones de euros.
Esta rotonda situada entre la carretera de Sóller y el Camí dels Reis tiene un diámetro exterior de 55 metros, que actualmente soporta un tráfico de 46.000 vehículos diarios.
Como ha recordado el Consell, se trata de un punto de enlace importante, ya que conecta lugares y servicios que mucha gente utiliza cada día, que son el polígono de Son Castelló, la ITV, el hospital Son Espases, la Vía de Cintura y la carretera de Sóller.
El proyecto implica una ampliación de la rotonda, que pasará de tener 55 metros a tener 85 y, de esta manera, incrementará la capacidad de asumir el aumento de circulación y se espera que los atascos se reduzcan.
También se añadirá una salida y una entrada directas a Son Sardina y se construirán carriles que provienen de Son Castelló y Son Espases, para que los vehículos no tengan que pasar por la rotonda. Dentro del proyecto también se ha previsto la construcción de un aparcamiento en el camí de Passatemps.
Además, se dejará una infraestructura preparada para la obra del futuro vial cívico que conectará el hospital Son Espases con la carretera de Sóller, proyecto que ejecutará más adelante el Ayuntamiento de Palma.
