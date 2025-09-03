El Govern pondrá "alfombra roja" a la inversión en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anuncia que desplegará una auténtica “alfombra roja” para la inversión en las islas con el objetivo de reforzar la competitividad y diversificar la economía del archipiélago. Este viernes el Consell de Govern aprobará un decreto ley que creará y regulará la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que actuará como punto de referencia y acompañamiento institucional para los promotores privados que impulsen proyectos susceptibles de ser declarados proyectos de especial interés estratégico (PEIE). "

"Queremos dar un mensaje claro: Baleares es una tierra de oportunidades, un territorio donde invertir será más fácil, ágil y seguro", asegura la presidenta, quien también explica que este nuevo enfoque pasa por reducir trabas burocráticas, simplificar procedimientos y ofrecer seguridad jurídica, de manera que los inversores encuentren en Baleares un entorno favorable para poner en marcha sus iniciativas.

Prohens remarca que la inversión privada será un motor esencial para afrontar los retos de la comunidad, entre ellos la diversificación económica, la sostenibilidad y la mejora de la productividad. Además, se insiste en que atraer capital permitirá generar empleo de calidad y consolidar un crecimiento económico menos dependiente de la estacionalidad.

El documento también apunta que la administración autonómica trabajará en alianzas público-privadas para impulsar proyectos de innovación, transición energética y digitalización, considerados ejes clave de la estrategia económica de la legislatura.

Cómo se gestionará

Desde el Govern explican que el decreto establecerá dos vías principales para que un proyecto pueda obtener la declaración de PEIE y beneficiarse del soporte de la UAPE. La primera vía tendrá unos requisitos definidos, como una inversión mínima o que acrediten la creación o mantenimiento de empleo estable y de calidad. Así, por un lado, se requerirá al menos 500.000 euros para proyectos agrarios; un mínimo de 3 millones de euros para proyectos de innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua; o un mínimo de 10 millones de euros en cualquier otro sector.

Por otra parte, pueden ser declarados PEIE aquellos proyectos que garanticen la creación de 20 puestos de trabajo a jornada completa anual, 10 puestos de trabajo en áreas de difícil cobertura, 5 puestos de trabajo en proyectos agrarios o el mantenimiento de 25 puestos de trabajo que estarían en riesgo sin la inversión.

La segunda vía no tiene requisitos económicos o de empleo previos, pero exige que el proyecto tenga un impacto transformador en el modelo económico balear, ya sea mejorando el modelo productivo, contribuyendo a la diversificación económica o impactando significativamente en el ámbito social, y que la consejería sectorial competente del Gobierno lidere el proyecto por considerarlo especialmente estratégico para estos fines.