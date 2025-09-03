Eclipse y Luna de Sangre este domingo: las claves para verlos desde Mallorca

Tras los fenómenos astronómicos del pasado mes de agosto, como la Superluna y las Perseidas, este domingo 7 de septiembre, coinciden otros dos acontecimientos que atraerán la curiosidad de miles de personas y que serán visibles desde Mallorca. Se trata de la conocida Luna de Sangre, también conocida como Luna Roja, que podrá apreciarse la misma noche en la que se producirá un eclipse lunar total.

Un fenómeno astronómico imperdible

La Luna de Sangre es un fenómeno astronómico por el cual nuestro satélite se precibe con un tono rojizo. Será visible desde gran parte de España, con Baleares como una de las zonas privilegiadas para disfrutarlo en toda su plenitud.

¿Por qué se ve roja?

La Luna adquiere ese color rojizo debido a la dispersión de Rayleigh: la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dejando pasar principalmente las tonalidades rojas, que se reflejan sobre la superficie lunar. Esto ocurre porque los colores de onda más corta (como el azul) se dispersan, mientras que los más largos (como el rojo) atraviesan mejor la atmósfera.

Coincidirá con un eclipse

El domingo, el satélite alcanzará la fase de plenilunio, lo que significa que se muestra completamente iluminado desde la Tierra. Además, coincidirá con un eclipse lunar total, lo que hará que la Luna se tiña de esos tonos rojizos.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en España el eclipse tendrá el siguiente desarrollo temporal:

Inicio del eclipse penumbral : 17:28

: 17:28 Inicio del eclipse parcial : 18:27

: 18:27 Inicio del eclipse total : 19:30

: 19:30 Momento de máxima totalidad : 20:11

: 20:11 Fin del eclipse total : 20:52

: 20:52 Fin del eclipse parcial : 21:56

: 21:56 Fin del eclipse penumbral: 22:55

El eclipse en Mallorca

En Baleares —y específicamente en Mallorca—, la Luna saldrá ya eclipsada, lo que permitirá apreciar entre 40 minutos y hasta más de una hora de la fase total, un espectáculo particularmente notable, siempre que la meteorología lo permita.

La totalidad del evento durará aproximadamente 82 minutos, y es considerado uno de los eclipses lunares más largos del año.

Dónde contemplarlo desde Mallorca

Para disfrutar al máximo del fenómeno, se recomiendan lugares con:

Poca contaminación lumínica : zonas rurales, miradores o espacios alejados del alumbrado urbano.

: zonas rurales, miradores o espacios alejados del alumbrado urbano. Horizonte despejado y elevación: como colinas o playas sin obstáculos visuales.

Consejos para disfrutarlo (y fotografiarlo)