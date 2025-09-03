Eclipse y Luna de Sangre este domingo: las claves para verlos desde Mallorca
Este domingo se producirá un fenómeno astronómico que pocas veces pueden avistarse: un eclipse lunar, que coincidirá con la luna llena
El resultado será la denominada Luna de Sangre: el satélite se teñirá de tonos rojizos como consecuencia de su situación en el cielo
Tras los fenómenos astronómicos del pasado mes de agosto, como la Superluna y las Perseidas, este domingo 7 de septiembre, coinciden otros dos acontecimientos que atraerán la curiosidad de miles de personas y que serán visibles desde Mallorca. Se trata de la conocida Luna de Sangre, también conocida como Luna Roja, que podrá apreciarse la misma noche en la que se producirá un eclipse lunar total.
Un fenómeno astronómico imperdible
La Luna de Sangre es un fenómeno astronómico por el cual nuestro satélite se precibe con un tono rojizo. Será visible desde gran parte de España, con Baleares como una de las zonas privilegiadas para disfrutarlo en toda su plenitud.
¿Por qué se ve roja?
La Luna adquiere ese color rojizo debido a la dispersión de Rayleigh: la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dejando pasar principalmente las tonalidades rojas, que se reflejan sobre la superficie lunar. Esto ocurre porque los colores de onda más corta (como el azul) se dispersan, mientras que los más largos (como el rojo) atraviesan mejor la atmósfera.
Coincidirá con un eclipse
El domingo, el satélite alcanzará la fase de plenilunio, lo que significa que se muestra completamente iluminado desde la Tierra. Además, coincidirá con un eclipse lunar total, lo que hará que la Luna se tiña de esos tonos rojizos.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en España el eclipse tendrá el siguiente desarrollo temporal:
- Inicio del eclipse penumbral: 17:28
- Inicio del eclipse parcial: 18:27
- Inicio del eclipse total: 19:30
- Momento de máxima totalidad: 20:11
- Fin del eclipse total: 20:52
- Fin del eclipse parcial: 21:56
- Fin del eclipse penumbral: 22:55
El eclipse en Mallorca
En Baleares —y específicamente en Mallorca—, la Luna saldrá ya eclipsada, lo que permitirá apreciar entre 40 minutos y hasta más de una hora de la fase total, un espectáculo particularmente notable, siempre que la meteorología lo permita.
La totalidad del evento durará aproximadamente 82 minutos, y es considerado uno de los eclipses lunares más largos del año.
Dónde contemplarlo desde Mallorca
Para disfrutar al máximo del fenómeno, se recomiendan lugares con:
- Poca contaminación lumínica: zonas rurales, miradores o espacios alejados del alumbrado urbano.
- Horizonte despejado y elevación: como colinas o playas sin obstáculos visuales.
Consejos para disfrutarlo (y fotografiarlo)
- Nada de gafas especiales: a diferencia de los eclipses solares, los lunares son seguros a simple vista.
- Usa trípode: para capturar imágenes nítidas, especialmente con cámaras o móviles.
- Apps de astronomía: herramientas como Star Walk ayudan a localizar la Luna y seguir el eclipse en tiempo real.
- Disfrútalo sin prisa: este eclipse no se repetirá hasta diciembre de 2028, por lo que vale la pena reservar esa noche para observar con calma y maravilla.
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- El tiburón aparecido en Can Pere Antoni: una cañabota gris que tiene 'como un hachazo en la nuca
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- Eugeni Aguiló, el economista mallorquín que desmenuzaba el turismo
- Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: 'No podemos ser los aseos públicos de la ciudad