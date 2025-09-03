Diada de Mallorca: ¿12 de septiembre o 31 de diciembre?

El Consell ha presentado los actos de la Diada de Mallorca que se celebra el 12 de septiembre. Aunque la institución insular ha defendido que esta fecha es la “más arraigada” en la isla, un año más la polémica está sobre la mesa: mientras el Consell de Mallorca defiende la conmemoración del 12 de septiembre, la mayoría del entidades cívicas y culturales, además de historiadores locales, reivindican la fecha del 31 de diciembre como la tradicional y más representativa.

¿Cuál debería ser la fecha oficial? Analizamos el contexto y los argumentos principales de cada opción.

Los argumentos del Consell: 12 de septiembre

En diciembre de 2023, el Consell de Mallorca, con votos favorables del PP y Vox, aprobó cambiar la Diada al 12 de septiembre. Desde 2016 la fecha oficial de la Diada de Mallorca había sido el 31 de diciembre.

Cabe recordar que el origen de estos vaivenes en la fecha oficial de la Diada se encuentra en la época de Maria Antònia Munar como presidenta del Consell, cuando se oficializó por primera vez la fecha del 12 de septiembre.

Para cambiar la fecha en 2023, el Consell se basó en tres pilares:

Una consulta a los ayuntamientos, que concluyó con la adhesión del 80 % (28 de 30 municipios participantes).

a los ayuntamientos, que concluyó con la adhesión del 80 % (28 de 30 municipios participantes). Informes de expertos históricos que definen el 12 de septiembre de 1276 —fecha del juramento de la Carta de Privilegis i Franqueses por Jaume II — como un momento fundacional del Reino de Mallorca.

que definen el 12 de septiembre de 1276 —fecha del — como un momento fundacional del Reino de Mallorca. El deseo de desligar la Diada de la tradicional Festa de l'Estendard, propia de la ciudad Palma.

Defensa de la Diada tradicional: 31 de diciembre

Frente al cambio, la Obra Cultural Balear (OCB), junto a historiadores y entidades como la Plataforma 31D, defienden la fecha del 31 de diciembre por su valor histórico y popular:

El 31-D conmemora la entrada de las tropas del rey Jaume I en la Palma musulmana (Madina Mayurqa) en 1229 , un hecho considerado fundacional de la identidad mallorquina.

, un hecho considerado Miles de personas participan en marchas reivindicativas en Palma ese día, reclamando mantener esa fecha como la Diada, por tradición, identificación emocional e historia. Además, se organizan numerosos actos en los municipios de la isla.

La Diada del 31 de diciembre coincide en Palma con la Festa de l’Estendard, que se considera la fiesta civil más antigua de Europa.

La discusión sobre la fecha de la Diada de Mallorca es mucho más que una cuestión de calendario: enfrenta versiones distintas de historia, identidad y legitimidad. El 12 de septiembre surge como una opción política e institucional para desligarse de la del 31 de diciembre, que posee arraigo popular, histórico y simbólico.