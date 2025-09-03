El Consell presenta la Diada del 12 de Septiembre como la "más arraigada" a Mallorca

El Consell ha presentado la Diada de Mallorca que se celebra el próximo 12 de septiembre como la "más arraigada" en toda la isla. El presidente de la institución, Llorenç Galmés; la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; y el consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafael Bosch, han dado a conocer los detalles de una programación que se alargará quince días. Un año donde el hilo conductor es el 150 aniversario del célebre poema «El pi de Formentor», de Miquel Costa i Llobera.

El 12 de septiembre tendrán lugar los principales actos institucionales: la inauguración de una exposición de un conjunto de textos manuscritos de Miquel Costa i Llobera y del Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca en el Palau del Consell; la ofrenda floral al rey Jaume II en la Seu, abierta a toda la ciudadanía; y, a las 19.00 horas, la entrega de los Premios, Honores y Distinciones de Mallorca en el Teatre Principal, que reconocen la trayectoria de personas y entidades que han trabajado a favor de la isla.

"Los mallorquines tienen el protagonismo"

Por su parte, Galmés subraya que "en la Diada deben ser los mallorquines quienes tengan todo el protagonismo. Queremos que este año sea la Diada más arraigada a nuestra tierra y, al mismo tiempo, la más nuestra". También remarca el simbolismo del poema «El pi de Formentor», que "como expresó magistralmente el escritor, refleja el alma profunda de nuestra tierra. Nos habla de fuerza, de belleza y nos recuerda que amar nuestra isla es amar también su naturaleza, su lengua, su cultura y su gente. El pi de Formentor representa amar aquello que nos hace únicos".

La programación, que se inicia el 7 de septiembre con la jornada deportiva para niños, incluye decenas de propuestas para todos los públicos. Entre otras, destaca la tradicional Pujada a Lluc a peu de la Part Forana, que llega a la 44.ª edición. Por primera vez el Consell de Mallorca se encarga de la organización de la marcha, que se llevará a cabo la madrugada del 14 de septiembre. También se incorporan eventos consolidados como el Gran Premio de Trot Diada de Mallorca y la popular Fiesta de la pastelería y de los hornos.

DJ Juan Campos y Real Mallorca

Como novedad, la velada más festiva será el Diadafest, que reunirá a los DJ Juan Campos, Jess, Óscar Romero y Biel Martorell el 13 de septiembre en el recinto El Molino de Santa Ponça, en Calvià. Los actos acabarán el día 21 de septiembre, con una previa del partido entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid, que incluirá un espectáculo de ball de bot, xeremiers y la participación del cuerpo de Bomberos de Mallorca, con un mosaico gigante en las gradas para cerrar la conmemoración.