El Consell confirma que el traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca se iniciará "entre finales de octubre y principios de noviembre"

El Consell de Mallorca confirma que la prueba piloto para trasladar los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca se iniciará "entre finales de octubre y principios de noviembre". Así lo expresa el presidente de la institución, Llorenç Galmés, quien remarca que durante los últimos meses los consells insulares y el Govern han estado trabajando para preparar todo el dispositivo.

"El Consell de Mallorca ha estado trabajando en dos líneas: por un lado la firma del convenio económico entre el departamento de Economía y el Govern para recibir los 50 millones, y por otro el departamento de residuos ha estado trabajando para formalizar el convenio con el Consell de Eivissa. Estamos trabajando entre las diferentes instituciones para que se ponga en marcha entre finales de octubre y principios de noviembre", asegura Galmés.

Acuerdo para el traslado de residuos

Cabe recordar que el pasado mes de mayo el Consell de Ibiza, el Consell de Mallorca y el Govern balear llegaron a un acuerdo para trasladar a Mallorca los residuos de Ibiza y Formentera que actualmente todavía se tratan en el vertedero de Ca na Putxa. Mediante una prueba piloto para testear el propio traslado y la logística de transporte (marítimo y terrestre) correspondiente, dichos residuos comenzarán a trasladarse a Mallorca una vez finalizara la temporada turística. Asimismo, el Consell de Mallorca será compensado con una transferencia plurianual de 50 millones de euros, que permitirá reducir la tarifa de residuos a los ciudadanos

En la tercera conferencia de presidentes de las Illes Balears se alcanzó dicho acuerdo para iniciar el traslado de residuos del vertedero de Ca na Putxa de Ibiza a Mallorca para que sean incinerados en Son Reus, lo que permitirá a Baleares avanzar hacia el objetivo de vertedero cero que marcan las directivas de la Unión Europea. Se trata de una solución sostenible para el grave problema con los residuos que sufre Ibiza y también representa un impulso a la circularidad en el tratamiento de residuos en el archipiélago, destacan desde el Govern.