Tráfico caza en Baleares a una media diaria de 15 conductores drogados o borrachos

Tráfico está cazando una media diaria de 15 conductores que han consumido alcohol o drogas y que circulan por las carreteras de Balears, según el último informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) con los datos cerrados del pasado año. Y hay otro aspecto que se destaca en el estudio de esta organización: las islas son la segunda autonomía con más multas impuestas por cada kilómetro de su red viaria.

El informe de AEA señala que la información facilitada por la propia Dirección General de Tráfico cifra en 153.552 las multas aplicadas en las islas en 2024, es decir, una media de 420,6 por día. Eso supone una reducción del 2,4% respecto a 2023, una rebaja que contrasta con el crecimiento del 5,1% en las sanciones del conjunto del país.

Aunque la principal causa de sanción es tradicionalmente el exceso de velocidad, hay que destacar que el número de personas al volante bajo los efectos de alcohol o drogas está aumentando en la red viaria balear. A lo largo de 2024 se aplicaron 2.190 multas por circular habiendo consumido drogas, lo que supone un aumento del 84,1% respecto al ejercicio anterior. En el caso de las generadas por dar positivo en las tasas de alcohol, se situaron en 3.475, en este caso con un aumento interanual más moderado, del 1,2%.

Como anécdota, 31 personas fueron penalizadas precisamente por negarse a someterse a las pruebas de alcohol o de drogas, por debajo de las 44 del año anterior.

Radares fijos y ‘camuflados’

Como se ha indicado, el mayor número de multas se debe a los excesos de velocidad, pero en este caso la evolución es bien diferente dependiendo de que esta infracción sea detectada por los radares fijos o por los «camuflados», es decir, los de carácter móvil.

Uno de los radares de la red viaria mallorquina / G. Bosch

En el caso de los radares fijos, su actividad en el archipiélago ha dado lugar a 74.873 sanciones a lo largo del pasado año, con un descenso del 6,9%. Sin embargo, en el caso de los ‘camuflados’, esa cifra ha sido de 14.643, y en este caso con un crecimiento del 6,3%. Esta diferente evolución se da también en el conjunto del país, lo que lleva a señalar a AEA que «los radares camuflados de Tráfico disparan la recaudación del multas en España».

Este informe aporta otro dato significativo. Durante el pasado ejercicio en Balears se contabilizaron 71 multas por cada kilómetro de su red viaria. Esa tasa es la segunda más elevada del país, posición que se comparte con la Comunidad Valenciana, y solo es superada por las 202 multas por cada kilómetro de carretera de Madrid. Hay que tener en cuenta que los datos de Tráfico no incorporan la información de Cataluña y del País Vasco por tener estas competencias transferidas.

Para estimar el dato balear, basta señalar que las siguientes autonomías con las tasas más elevadas son Andalucía, con 61 sanciones por kilómetro, y Canarias, con 51. En este ranking tiene una evidente influencia el que Balears dispone de uno de los parques de vehículos más abultados del país en relación a esa red viaria.

Dejando de lado los excesos de velocidad, la segunda causa que genera más sanciones en las islas es no haber superado la inspección técnica de vehículos (ITV), con 19.641 multas, aunque aquí aparece un descenso del 10,6%

Sin tener carné de conducir

El tercer puesto corresponde a la circulación sin tener o tener invalidado el permiso de conducir, con 5.103 casos y un incremento interanual del 19,4%.

También es destacable la cifra de sanciones por no disponer del seguro obligatorio, con 4.448 casos y un aumento del 20,4%, y de los que son cazados circulando sin ese seguro, con 3.886 multas y un alza del 11,4%.

Crece el número de personas que conduce sin tener carné. / M. Mielniezuk

En el caso de los que hacen uso del móvil al volante, en las islas este comportamiento muestra un descenso en 2024 respecto a los casos detectados en 2023. Durante el pasado año se registraron en las islas 3.692 sanciones por esa causa, con un recorte interanual del 12,3%. Por contra, circular haciendo uso de dispositivos visuales suma 29 casos, una cifra baja pero que crece un 45%.

Un clásico como ir en el coche sin hacer uso del cinturón de seguridad sigue mostrando un número importante de multas, con un total de 3.932 durante el pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 6%.

Si se compara la evolución de las sanciones de Tráfico en Balears, con el citado descenso del 2,4% en 2024 respecto al ejercicio anterior, con el resto de comunidades autónomas, hay que destacar el incremento del 64,4% que se ha dado en La Rioja, del 26% en Aragón, del 12,8% en Andalucía y del 11,7% en Navarra. En el conjunto de España, este aumento es de un 5,1%.

En el lado opuesto aparecen Cantabria, con un descenso del 36,1%; Asturias, donde la bajada es de un 14,6%; y Extremadura, con un recorte interanual cifrado en un 9,6%.

Más controles

La Guardia Civil de Tráfico en Balears intensificó durante el pasado fin de semana los controles que realiza sobre el consumo de alcohol y drogas, con motivo de la celebración en diferentes localidades de Mallorca de diferentes eventos.

El resultado fue que se formularon 105 denuncias por superar las tasas de alcoholemia. Se instruyeron varios atestados por delitos contra la seguridad vial, dos por ese consumo de alcohol y cinco por no disponer de permiso de conducir. También se contabilizaron 13 denuncias por presencia de drogas en el organismo, y una detención por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia.