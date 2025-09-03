Cáritas abre en Palma una nueva tienda Moda-Re, que da empleo a personas en riesgo de exclusión: “Todo el mundo merece una segunda oportunidad”

Cáritas Mallorca ha inaugurado hoy una nueva tienda de Moda RE en Palma, su segunda en la ciudad y la quinta en toda la isla, en un acto donde más de medio centenar de personas se han reunido para celebrar la apertura.

La jornada ha contado con la presencia del osbispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien ha bendecido la tienda con una oración y ha recordado que “respetar, tratar bien, reciclar… no es querer las cosas, es querer a las personas”. Durante su intervención, ha subrayado la importancia de iniciativas como esta para “construir otro tipo de economía que ayude a relacionarnos mejor y atender a quienes más lo necesitan”. También ha hecho referencia a los conflictos actuales, como el de Gaza, afirmando que “lo que está sucediendo no tiene nombre” y que proyectos como Moda RE son “un pequeño gesto de paz”.

Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca, ha explicado que se trata de un proyecto que “va mucho más allá de la venta de ropa”. Cáritas recoge más de un millón de kilos de ropa al año en Mallorca. Aquellas prendas en buen estado se ponen a la venta en tiendas como esta, y el resto se gestiona de forma sostenible. “Aprovechamos para sensibilizar sobre el consumo responsable y la necesidad urgente de una economía no agresiva con el medio ambiente. No hay isla que aguante la cantidad de residuos textiles que generamos”, ha señalado Romero.

Estas tiendas funcionan como tiendas-escuela, donde personas en riesgo de exclusión social trabajan mediante contratos de inserción laboral que pueden durar entre seis meses y tres años. Aprenden atención al cliente, gestión comercial y otras competencias clave, siempre acompañadas por profesionales.

Sandro Becerra, técnico de producción de la empresa de inserción Eines per la Inserció, ha compartido que actualmente hay 14 personas contratadas en Mallorca en este modelo. “Trabajamos con personas ordinarias que han tenido un traspiés en su vida. Merecen una segunda oportunidad para reincorporarse al mundo laboral. Ves cómo llegan sin apoyo, sin ganas, y cómo en seis meses recuperan la confianza y las ganas de salir adelante”.

Blanca Carrió, una de las dependientas de la tienda, lleva apenas dos meses en su puesto. “Estoy aquí para prepararme, ganar autoestima y poder dar el salto al mercado laboral normalizado. La atención al cliente me gusta, la gente que viene suele volver, y eso me anima”, cuenta con una sonrisa.