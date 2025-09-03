La carga de los vehículos eléctricos incrementa un 27% la potencia contratada

La potencia contratada asociada a los puntos de recarga de vehículo eléctrico en vía pública en la red de distribución de Endesa en Baleares se incrementó en un 27% durante la primera mitad del año, pasando de 8 MW acumulados a finales de 2024 a 10,249 MW al cierre del mes de junio. A nivel estatal, el mes de junio cerró con 215 MW, con un incremento del 23% respecto a los 175 MW de diciembre de 2024. Las recargas realizadas en estas infraestructuras en todo el Estado sumaron 20,7 millones de kWh hasta junio, suficientes para recorrer 115 millones de km y evitar la emisión de 20.000 toneladas de CO2₂.

La evolución de los suministros que tienen contratada la tarifa asociada a puntos de recarga en la vía pública (TDVE) ilustra el avance de la movilidad eléctrica en el conjunto del Estado, que ya cuenta con 47.500 puntos de recarga de acceso público operativos según datos de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica).

Las empresas distribuidoras son clave en el desarrollo de la red, ya que son las encargadas de llevar a cabo la conexión de servicio a la red eléctrica que alimenta los cargadores de las diferentes empresas que desarrollan este negocio, conocidas como CPO (Operadores de puntos de recarga).

Con el objetivo de agilizar la tramitación, eliminar barreras y obstáculos detectados para el despliegue del vehículo eléctrico, e-distribución participa activamente en las mesas técnicas de la CNMC y AELEC, así como en el GTIRVE (Grupo de trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica.

Asimismo, la filial de redes de Endesa trabaja para reforzar la información sobre los pasos necesarios para solicitar la conexión a la red de los cargadores y resolver las dudas sobre los procedimientos. Por ello, durante la primera mitad del año, promovió dos jornadas formativas con AEDIVE en las que se han analizado también las últimas novedades legislativas en el sector.

Descenso en agosto

En Baleares, la demanda de electricidad en agosto disminuyó un 0,6%, una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas, aunque, en términos brutos, la demanda mensual se estima en 735.539 MWh, un 0,3% superior a la del año anterior.

En el acumulado hasta el cierre de agosto de 2025, se registraron 4.318.861 MWh de demanda eléctrica en Baleares, un 3,7 % más a la anotada en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con un 63,1 % de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de generación del archipiélago. Por su parte, la energía renovable generada en la comunidad balear representó un 14,2 % del total. La producción renovable balear creció en un 5,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Además, durante este mes de agosto, el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 28,3% de la demanda eléctrica balear.