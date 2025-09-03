Campaña de excavación en el monasterio Cabrera: "La isla fue tierra santa y rica"

La mágica isla de Cabrera encierra más historias de las que uno pueda imaginar. Lo que en el siglo XIX fue un inmenso viñedo y prisión para soldados napoleónicos, fue hace más de mil años tierra santa, albergando un importante y rico monasterio bizantino.

Coincidiendo con la festividad de San Gregorio Magno, el papa que en una carta escrita en el año 603 mencionó la existencia de una comunidad monástica en Cabrera, se han presentado los últimos resultados de las campañas arqueológicas realizadas entre 2022 y 2024 en el Pla de ses Figueres.

El acto ha sido encabezado por Mateu Riera, uno de los directores del proyecto arqueológico, y el vicario episcopal para el Patrimonio Histórico, Francesc Vicens. Ambos han anunciado que la próxima campaña de excavaciones tendrá lugar del 3 al 13 de octubre de 2025 y contará con la participación de cuatro arqueólogos, una antropóloga y una historiadora del arte.

Algunos de los hallazgos encontrados en Cabrera / Pere Morell

Fue en 2022 cuando el Obispado de Mallorca y el equipo de arqueólogos firmaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo del proyecto quinquenal "Recuperación, consolidación y musealización del monasterio bizantino de Cabrera", con el objetivo de poner en valor este enclave único del cristianismo primitivo.

"El monasterio de Cabrera es clave para entender la primera cristianización del medio rural en Baleares. Lo urbano ya estaba cristianizado, pero el campo no. Este es el más antiguo y el único conocido antes del siglo XIII", ha señalado Vicens. "En la Península Ibérica no se ha documentado con tanta seguridad ningún otro anterior al siglo VIII, y en este caso las fuentes escritas coinciden plenamente con los hallazgos arqueológicos".

Lujo en Cabrera

Entre los descubrimientos más destacados figuran fragmentos de mármol, vidrio, lámparas y ánforas de lujo procedentes de todo el Mediterráneo, que confirman el alto nivel de riqueza del monasterio. “Son objetos que no estaban en casa de los payeses o pescadores”, explica Riera.

La comunidad monástica habría existido entre los siglos V y IX, un periodo considerado uno de los más oscuros de la historia de las Baleares debido a la escasez de fuentes. De hecho, el siglo IX es, según los investigadores, una de las grandes incógnitas del archipiélago.

A pesar de que no se conoce con exactitud el año en que fue destruido el monasterio, sí hay evidencia de que su final llegó entre las llamas: "Alguien lo incendió. No sabemos si fueron musulmanes o incluso vikingos, que también surcaron el Mediterráneo en esa época", apunta Riera.

El acceso a la isla y las estrictas normativas de conservación del entorno natural imponen importantes limitaciones al equipo de trabajo. “Cabrera es un entorno biológicamente muy valioso, lo que implica que no podemos llevar muchos voluntarios”, señala el vicario Vicens. Riera añade: “Agradecemos la implicación del parque nacional, pero al final solo tenemos diez días de excavación y somos seis personas. Luego vienen meses de trabajo analítico en laboratorio”.

Durante la campaña se han excavado cuatro tumbas, en las que se han hallado restos de hombres adultos de una altura notable para la época. Estos restos serán objeto de análisis de ADN para determinar su origen. Asimismo, todo el material recuperado será limpiado, inventariado y consolidado en Mallorca, donde se redactará una memoria científica que recogerá los avances del proyecto.

El monasterio de Cabrera representa, según los investigadores, un hallazgo excepcional. “Es el único caso en el Mediterráneo occidental en el que fuentes escritas y arqueológicas coinciden en la identificación de un monasterio”, destaca Vicens. Y concluye: “Los resultados, aunque no muy abundantes en materiales, nos ofrecen información muy valiosa sobre la vida cotidiana de los monjes, su organización y su conexión con el mundo mediterráneo. Es el primer testimonio sólido de un monasterio tanto en Baleares como en toda la península para esa época”.