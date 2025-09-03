Las becas de Adema cuentan con un presupuesto de 200.000 euros

La Fundación ADEMA+ ha abierto el plazo de solicitud de su programa de becas para el próximo curso 2025/26, que estará disponible hasta el próximo 22 de septiembre, con el objetivo de facilitar el acceso a la Educación Superior, promover el desarrollo académico de los estudiantes y fomentar proyectos de investigación que impulsen el avance del conocimiento.

Con un presupuesto cercano a los 200.000 euros, este programa desea impulsar el talento y la igualdad de oportunidades. La convocatoria ofrece catorce categorías de ayudas, tanto para grados universitarios como para Formación Profesional, que abarcan becas para titulaciones oficiales y proyectos de investigación, diseñadas para atender diferentes perfiles y necesidades dentro de la comunidad educativa.

Uno de los principales ejes del programa es el impulso al acceso a la universidad de estudiantes con expedientes académicos destacados y recursos económicos limitados. En este sentido, destacan las Becas Oportunidad, que ofrecen bonificaciones que pueden alcanzar hasta el cien por cien del coste anual de los estudios y que valoran criterios como la renta familiar, el rendimiento académico y la residencia.

El programa también refuerza su compromiso con la investigación científica y la innovación, destinando recursos a becas específicas que impulsan proyectos de alto impacto. Entre ellas, se encuentran las Becas Colabora en Investigación, orientadas a estudiantes de últimos cursos de grado y máster, la Beca a Proyecto de Investigación Novel, dirigida a jóvenes investigadores que inician su carrera, y la Beca a Proyecto de Investigación, pensada para grupos consolidados que desarrollan iniciativas de relevancia en sus respectivos campos.

Por otro lado, el programa contempla las Becas Talento, dirigidas a estudiantes con un rendimiento académico sobresaliente, y las Becas Compromiso Social, que reconocen la implicación en actividades solidarias, asistenciales y de cooperación, tanto a nivel local como internacional.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de septiembre y los interesados pueden consultar todos los requisitos, condiciones y procedimientos a través de la página web de ADEMA. www.eua.edu.es.