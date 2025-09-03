Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baleares registró una presión humana de 1.889.506 personas en junio

El mes con menor presión en lo que va de 2025 ha sido enero

Turistas en las terrazas del centro de Sóller

Turistas en las terrazas del centro de Sóller / J.Mora

EFE

Baleares alcanzó una presión humana de 1.889.506 personas este junio, dato que supone un descenso del 0,4 % respecto al alcanzado ese mes del año pasado, con 7.708 personas menos de media, según el indicador publicado este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

Por islas, el comportamiento es dispar, de manera que en Mallorca, Menorca y Formentera se han alcanzado récords de presión humana para un mes de junio, pero en Ibiza la presión ha descendido.

En Mallorca el IPH máximo en junio se ha situado en 1.392.626 personas, un 0,4 % superior al mismo mes del año pasado; y en Menorca ha alcanzado las 195.062, un 1,4 % más.

En Ibiza, el IPH máximo de junio ha sido de 290.219 personas, un 1,4 % menos que hace un año; y en Formentera de 30.282, un 0,5 % más alto que en junio de 2024.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Baleares tiene 1.251.086 residentes a 1 de julio de 2025, lo que supone que en su máxima ocupación de junio la población de hecho de las islas superaba a los residentes estables en un 51 %.

El mes con menor presión en lo que va de 2025 ha sido enero con 1.247.405 personas.

Baleares registró su máximo histórico de presión humana el 7 de agosto del año pasado, con 2.079.541 personas entre residentes y turistas.

