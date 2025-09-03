La espera para examinarse del carné de conducir en Mallorca llega a tres meses
La patronal de autoescuelas valora que ya se han repuesto a todos los examinadores que se han trasladado a otras zonas del país
«Este verano ha sido muy duro», según afirma la presidenta de la asociación de autoescuelas de las islas, Juana Ribas, que señala que la espera para pasar por el examen práctico para obtener el carné de conducir se mueve en estos momentos entre los dos meses y medio y los tres. Las causas son que algunos de los examinadores han estado de vacaciones, y admite que a ello se suma un déficit de profesores. En el otro lado de la balanza, aplaude la celeridad con la que Tráfico ha repuesto a estos funcionarios que habían pedido su traslado a otros puntos del país.
Por lo que respecta a esas esperas para poder examinarse, Ribas señala que se mueven cerca de los tres meses cuando se trata de vehículos pesados o de motos, y de unos dos meses y medio en el caso de los turismos. Añade su esperanza de que estos plazos se puedan ir acortando a lo largo de las próximas semanas, aunque reconoce que es muy difícil hacer predicciones sobre el alcance de esa mejoría.
Por contra, pone en valor que la Dirección General de Tráfico haya enviado ya a las islas a los examinadores que sustituyen a aquellos que se trasladaron durante este verano a otras autonomías o que se han jubilado durante los últimos meses. Hay que recordar que estas salidas han afectado a 10 de los 16 funcionarios que cubren esas funciones, por lo que la presidenta de la asociación balear de autoescuelas admite que sin esa celeridad en las reposiciones la situación de las islas podría haber sido caótica.
Buscar soluciones
Juana Ribas lamenta que se trata de una solución parcial, ante el convencimiento de que previsiblemente los examinadores que acaban de llegar a las islas pedirán el traslado a otras autonomías una vez superado el plazo mínimo que deben de cubrir en Balears, un problema que también se da en Canarias, de ahí que reivindique la creación de una bolsa de estos funcionarios compuesta por personas nativas de las islas y que pueden tener un menor interés en marcharse a la península.
Reconoce también que las autoescuelas del archipiélago están haciendo frente a un serio problema de falta de profesores, lo que está obligando a buscarlos en otras zonas de España o incluso en otros países europeos como Portugal.
