Aparece un cadáver flotando en alta mar frente a Cala Figuera de Santanyí

Un equipo de buzos de la Guardia Civil recuperó el cuerpo, que podría pertenecer a un ocupante de una patera

Una embarcación del GEAS de la Guardia Civil.

Una embarcación del GEAS de la Guardia Civil. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una embarcación de la Guardia Civil recuperó el martes por la tarde el cadáver de un hombre que apareció flotando en alta mar a unas seis millas mar adentro, frente a la costa de Cala Figuera de Santanyí. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse del ocupante de una patera que cayó al agua.

Según confirman fuentes de la investigación, el cuerpo fue descubierto por una embarcacion particular cuando flotaba en el mar a unas seis millas de Cala Figuera. Tras recibir el aviso, una embarcación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil acudió al lugar y rescató el cadáver, que fue trasladado al puerto de Palma.

Desde la Guardia Civil se notificó el hallazgo al juzgado de guardia. El cuerpo fue examinado por agentes de la Policía Judicial y una comisión judicial, y posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. A falta de la conclusión de la investigación, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un migrante irregular que habría caído al mar de una patera.

Aparece un cadáver flotando en alta mar frente a Cala Figuera de Santanyí

