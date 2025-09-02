Los radares camuflados de la DGT "cazaron" en Baleares a 153.552 vehículos, un 2,4 % menos

Los radares camuflados de la Dirección General de Tráfico (DGT) multaron el año pasado a 153.552 vehículos en Baleares, un 2,4 % menos que en 2024, y el 2,8 % del total en el país, según los datos publicados este martes por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Por comunidadesel informe refleja un aumento de las denuncias respecto a 2023 en La Rioja (64,4 %); Aragón (26 %); Melilla (12,9 %); Andalucía (12,8 %); Navarra (11,7 %); Castilla-La Mancha (9,6 %); Castilla y León (9,4 %); Madrid (8,8 %); Canarias (8,1 %) y Murcia (4,4 %).

Por el contrario, han disminuido en Cantabria (-36,1 %), Asturias (-14,6 %); Extremadura (-9,6 %); Galicia (-9,5 %); Comunidad Valenciana (-5,1 %); Baleares (-2,4 %); y Ceuta (-2,3 %).

Madrid fue el año pasado la comunidad con el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras, con 202 denuncias por kilómetro, mientras que Extremadura, por el contrario, fue donde se registraron menos denuncias por kilómetro de carretera, con 15 denuncias por kilómetro.

En el caso de Baleares, se contabilizó una media de 71 denuncias por kilómetro, de una red de carreteras de 2.152 kilómetros y, por número de vehículos, en las islas se registraron 0,13 denuncias por vehículo de un parque de 1.107.208.

La Rioja encabeza las denuncias en función de su parque de vehículos, con 0,37 denuncias por unidad, seguida por Castilla y León (0,29) y Navarra (0,28), y en Ceuta y Melilla se dieron menos denuncias, con 0,07 denuncias por vehículo.

La mayor recaudación en diez años

Durante 2024, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,1 % respecto de las denuncias formuladas el año anterior (5.148.667), y se alcanzó la mayor recaudación de los últimos diez años, hasta los 539.985.552 euros.