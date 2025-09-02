El PSIB carga contra la política migratoria del PP: "¿Qué suponen 50 menores cuando vienen millones de turistas cada año?"

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca exige un cambio de rumbo al Partido Popular en materia migratoria y critica el rechazo de las instituciones baleares al reparto de menores migrantes procedentes de otras comunidades.

Así lo ha expresado la portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, durante una rueda de prensa en la que ha arremetido contra la política migratoria del PP, tanto en el Consell como en el Govern, al considerar que "hacen un uso político de los menores migrantes no acompañados". Cladera considera desproporcionada la reacción del Ejecutivo insular: "¿Qué suponen 50 menores cuando vienen millones de turistas cada año?". A su juicio, el PP alimenta los discursos de odio y cede espacio a la extrema derecha, acusando directamente al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de "no tener escrúpulos" por hacerse fotos "frente a pateras en las que ha muerto gente".

Por otro lado, el Grupo Socialista también ha denunciado públicamente el "caos" en el Departamento de Turismo y la "incompetencia" del conseller José Marcial Rodríguez, exigiendo el cierre cautelar de las viviendas vacacionales ilegales. Según Cladera, ni Rodríguez ni Galmés han sido capaces de gestionar correctamente la competencia de ordenación turística en estos dos años de legislatura, ni de dialogar con el sector.

La portavoz ha afirmado que el conseller "solo vende humo" y ha demostrado su "total incompetencia" al declarar que existen 42.000 plazas ilegales en Mallorca, sin ofrecer una estrategia clara para abordarlo. Ante esta situación, los socialistas exigen la eliminación automática de anuncios ilegales en plataformas, el cierre inmediato de las viviendas turísticas ilegales ya identificadas y una reducción efectiva del número de plazas.

En este sentido, Cladera ha reprochado a Galmés que anunciara hace un año una reducción de plazas, pero que este verano hayan aumentado en 1.500. También ha criticado que el Consell no muestre interés en aprobar un Plan de Intervención en el Ámbito Turístico, herramienta clave para regular el sector.

Finalmente, Cladera ha insistido en que el PSIB lleva más de dos años denunciando la mala gestión de Rodríguez, al que acusa de actuar por "intereses ocultos", maltratar a los funcionarios y ser incapaz de definir qué tipo de oferta turística debe tener Mallorca.