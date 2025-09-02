Prohens, sobre la propuesta de Vox de derogar la Ley de Memoria: "El PP cumple sus acuerdos"

"Vox ha presentado su propuesta, es algo que forma parte de los acuerdos y el PP siempre cumple sus acuerdos". La presidenta del Govern, Marga Prohens, confirma que los populares darán apoyo a la iniciativa de los de Abacal para derogar definitivamente la ley de Memoria Democrática en Baleares. En este sentido, Prohens recalca que este es uno de los puntos que se negociaron en el pacto de presupuestos firmado entre ambos partidos en mayo de este año.

"El PP cumple los acuerdos siempre y evidentemente Vox ha presentado esta iniciativa, faltaría más. ¿Ahora tenemos que comentar que Vox presente sus iniciativas? Vox presenta sus propuestas, esta forma parte de un acuerdo y nosotros cumplimos los acuerdos", defiende Prohens. La presidenta incide en que el posicionamiento de su partido respecto a esta ley "es público y notorio", recalcando su apuesta por la ley de fosas.

Prohens señala que este mismo verano se han licitado los trabajos del que será el quinto plan de fosas y asegura que el Govern continuará "haciendo todo el trabajo necesario, con todo el presupuesto necesario, para que nadie tenga un familiar que no haya recibido un entierro digno".

Vox presenta la iniciativa

El grupo parlamentario Vox Baleares ha presentado en el Parlament una Proposición de Ley para derogar íntegramente la Ley 2/2018, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares. La iniciativa, registrada por los diputados Sergio Rodríguez y Manuela Cañadas, responde al acuerdo alcanzado hace apenas unos meses entre la formación de Santiago Abascal y el Partido Popular en la comunidad autónoma.

La última vez que se votó esta misma propuesta de Vox, el pleno del Parlament tumbó 'in extremis' la propuesta con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, después de que la formación de Marga Prohens hubiera llegado a un pacto con PSIB, Més y Podemos a raíz de la ruptura de relaciones entre los populares y Vox.

"Cumplimos así con los compromisos adquiridos con el Partido Popular en el reciente acuerdo entre ambas formaciones y exige la inmediata tramitación parlamentaria de esta iniciativa, que pretende poner fin a una normativa sectaria, revanchista y utilizada como herramienta de manipulación ideológica", apuntan en un comunicado.