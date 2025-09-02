El paro baja un 7,6 % interanual en agosto en Baleares y la afiliación sube un 2,2 %

El número de desempleados registrados en el Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) al finalizar agosto ha bajado en 2.144 personas en Baleares, un 7,6 % menos que el mismo mes del año pasado, hasta situarse en 25.968 parados, y la afiliación a la Seguridad Social ha subido un 2,2 % interanual con 14.651 inscritos más, hasta 666.940.

El paro ha aumentado en 582 personas respecto a julio en Baleares, un 2,3 %, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total de desempleados en las islas, 11.184 son hombres y 14.784 mujeres (el 56,9 %).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha descendido en 3.619 personas respecto a julio, un 0,5 %, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los afiliados en Baleares el último día del mes eran 664.221.

Del total de parados en Baleares, 4.806 son extranjeros (1.762 de la UE y 3.044 extracomunitarios), un 6,6 % menos que en agosto del año pasado y un 0,7 % más que en julio.

En agosto se han registrado 26.201 contratos en Baleares, 3.828 menos que en agosto del año pasado, lo que supone un descenso del 12,7 %; y un 38,3 % menos que en julio, con 16.294 contratos menos.

Del total de contratos firmados, un 61,8 % han sido indefinidos, con 16.186; y un 38,2 % temporales, con 10.015.

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo eran 21.804 en julio en Baleares: 15.757 de prestación contributiva, 5.872 de subsidio y 175 de renta activa de inserción.

El gasto total en prestaciones en julio ha ascendido a 32,5 millones en Baleares, con una cuantía media de prestación por beneficiario de 1.075,6 euros.

Del total de afiliados en Baleares en la Seguridad Social, 555.715 lo están en el régimen general y 107.345 son trabajadores autónomos. Entre los regímenes especiales, hay 8.045 trabajadores del de hogar en Baleares, 3.880 en el régimen del mar y 2.774 en el agrario.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el empleo se resintió en agosto con 199.300 afiliados menos a la Seguridad Social y un incremento del paro de 21.905 personas en un mes habitualmente malo para el mercado laboral.

El descenso del empleo, el mayor para este mes desde 2019, deja el total de afiliados en 21,66 millones.

En cuanto al paro, el incremento de agosto, similar al de otros años, sitúa el total de desempleados registrados en las oficinas del SEPE en 2,42 millones, su nivel inferior en este mes desde 2007.

Por sectores, la caída del empleo afectó a varios, con el mayor descenso en el educativo, con 75.869 afiliados menos, por el fin de actividades académicas en julio.

Por detrás, actividades administrativas (19.061), industria manufacturera (16.763) o actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (16.055).

En cuanto a los autónomos, el descenso fue de 8.662 en agosto hasta los 3,4 millones.

Por sexo, el empleo cayó en 96.227 personas entre los hombres, con 11,5 millones de afiliados; y en 103.073 entre las mujeres, con 10,1 millones de afiliadas.

En la comparativa anual, la afiliación ha crecido en 476.801 ocupados en los últimos doce meses.

"El empleo se mantiene en los niveles más altos de su historia en un mes de agosto, con más de 21,6 millones de afiliados tanto en la serie desestacionalizada como en la serie original", destaca la Seguridad Social.

El paro sube en los servicios

En cuanto al paro, por sectores económicos, la mayor subida es en servicios, con 21.692 personas más; construcción, en 2.745; e industria, con 2.775.

Por el contrario, desciende respecto al mes de julio en agricultura, en 1.849 personas; y también entre el colectivo sin empleo, en 3.458 personas.

El desempleo femenino aumenta en 11.748 mujeres, hasta los 1,47 millones; y el masculino en 10.157, hasta 954.780; mientras que entre los jóvenes menores de 25 años subió en 3.485 personas respecto al mes anterior.

Por comunidades, el paro registrado en agosto bajó en cinco y subió en el resto con Cataluña (7.942 personas), Madrid (4.214 personas) y País Vasco (4.178 personas) encabezando los incrementos.

En términos interanuales, el paro ha descendido en 145.610 personas.

En agosto, se sellaron 1.039.962 contratos, de los que 385.856 tuvieron carácter indefinido, el 37,1 % del total.