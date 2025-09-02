Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: "No podemos ser los aseos públicos de la ciudad"

Los mercados municipales de Palma —el Mercat de l'Olivar, el Mercat de Pere Garau y el Mercat de Santa Catalina— instalarán torniquetes de pago en sus aseos en las próximas semanas con el objetivo de evitar el “uso abusivo” de los baños por parte de turistas y personas sin hogar.

“Queremos ser un mercado tradicional donde una familia o un abuelo puedan ir tranquilamente al baño y no encontrárselo lleno de agujas o con una persona desnuda duchándose”, explica Juan Carlos Moll, gerente del Mercat de l’Olivar. “Nuestros aseos deben ser para los clientes, no para la horda de cruceristas que solo pasea por el mercado sin comprar y acaba usando los servicios”, sentencia Moll.

Los torniquetes aceptarán únicamente pago con tarjeta —no en efectivo— y, según Moll, la medida “no busca generar ingresos, sino evitar desastres”.

La iniciativa cuenta con la autorización del Ayuntamiento desde hace menos de un año, aunque aún no hay una fecha definitiva para su implementación. La previsión es que el sistema entre en funcionamiento en el Mercat de l'Olivar a partir de octubre.

La medida no es nueva, ya que según Moll, muchos mercados de España ya lo tienen instaurado, incluso en algunos de los más tradicionales como el Mercat de València: "Es una forma de asegurar que los aseos estén en condiciones. El jabón y el papel higiénico corren a cargo del mercado".

La ausencia de baños públicos en la ciudad había convertido los aseos de estos mercados en una suerte de alternativa habitual que sintechos y cruceristas aprovechaban para hacer sus necesidades. "No podemos ser los aseos públicos de la ciudad" explica Moll.

El asentamiento humano que se instauró en las diversas instalaciones de la plaza Comtat del Rosselló, en pleno centro de Palma, causó malestar entre el vecindario y los comerciantes de la zona. "Hasta hace poco entraban a ducharse por la mañana y dejaban los baños destrozados", explica Juan Carlos Moll. No obstante, la medida no es solo para cerrar el paso a los indigentes: "Los cruceristas no compran nada, solo entran para mirar el Mercat y usar los baños".

Diferentes estrategias

Cada mercado aplicará la medida de forma distinta. En el Mercat de l’Olivar, los clientes no tendrán que pagar: “Los botiguers entregarán un QR a sus compradores para que puedan acceder gratuitamente”, explica Moll. En cambio, en el Mercat de Pere Garau todos los usuarios deberán abonar 50 céntimos para usar los baños.

La presidenta del Mercat de Pere Garau, Paquita Bonnin, justifica la decisión: “Llevamos toda la vida asumiendo el coste de mantenimiento de los aseos. Ahora queremos que paguen todos. No buscamos beneficios, solo cubrir los gastos”. La situación también es complicada allí: “Tenemos problemas con indigentes que se duchan y orinan en el suelo".

Sin embargo, Bonnin asegura que los sintechos no son los únicos con comportamientos impresentables: "Tenemos señoras que se llevan todo el papel de vater y otras que limpian el pescado en el baño".

Bonnin recuerda que las reparaciones suponen un gran coste para el mercado: “Un señor arrancó un inodoro, y volver a instalarlo cuesta 800 euros. Otra persona se lleva cada día el paquete de jabón. Es insostenible”.

Ausencia de baños públicos

Los bares que instalaron en su momento un baño de pago o previo consumo pueden dar fe de la disuasión que supone pagar menos de un euro para entrar al aseo. "He visto a una familia rusa llevando a su hijo orinar al parque para no pagar un euro o un café", explica el camarero de un bar de los alrededores. Sin embargo, trasladar la suciedad de los mercados al parque sigue provocando problemáticas entre los vecinos de la zona.

Palma no dispone de urinarios de libre acceso. colarse en un bar, una piscina o gimnasio del IME (previo pago o siendo abonado), bibliotecas, casales, centros de salud, hospitales, o en cualquier rincón, es la única forma de hacer las necesidades de forma gratuita.