Los mallorquines serán migrantes en patera

Alguien debería recordar los principios de la inmigración irracional a los guardianes de las fronteras de Balears. En primer lugar, sus gritos no se oyen desde Argelia. Esta elemental evidencia tranquilizaría a la sobreactuada Marga Prohens. En segundo lugar, déjense de «contingencias migratorias» y demás zarandajas, porque el grueso de la población mallorquina está radicalmente en contra de la accidentada autopista marítima trazada desde Argelia. El soporífero y francamente inadecuado delegado del Gobierno va a espantar los ya escasos votos de la izquierda con su abúlica equidistancia, porque los solidarios que cierran su casa o casas con llave no bastan para ganar elecciones.

Claro que, hablando en perspectiva electoral, tampoco se entiende el énfasis del PP contra la inmigración irracional, mientas simultáneamente contribuye con igual intensidad a que los mallorquines sean desplazados de sus domicilios o no puedan aspirar a una vivienda en condiciones. El dilema tiene fácil solución: los migrantes no financian a políticos, a diferencia de los constructores y vendedores de casas inasequibles a los indígenas.

Los Governs del PP o del PSOE quieren que los migrantes irracionales sean los mallorquines, que se marchen de Mallorca en patera o a nado. Sobran las pruebas en la derecha, que ha legalizado el cemento a precio de magnate en todos los kilómetros cuadrados disponibles. En el caso de la pseudoizquierda, los ejemplos de Son Espases y del Palacio de Congresos demuestran que los financiadores son más importantes que los votantes. De hecho, Pedro Solbes le detalló esta jerarquía irrefutable al president Antich.

Así se explica que Prohens reivindique con fiereza sus competencias en vivienda para expulsar a mallorquines y sustituirlos por europeos ricos, mientras reniega de los malditos africanos que no van a comprarse una casa en la isla. «Las cifras no tienen ideología», sentencia la presidenta, un juicio categórico sorprendente en quien maneja los números con manifiesto atragantamiento.