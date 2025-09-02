Madrid mejorará las condiciones de los alojados en la Estación Marítima

El Gobierno Central sí reconoció ayer la emergencia migratoria en Baleares para hacer obras en el Puerto de Palma y adecuar el recinto ante el aluvión migratorio que ha padecido el archipiélago durante este verano. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitió la semana pasada una carta a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y a la conselleria del Mar declarando la emergencia del territorio y afirmando que «desde principios de 2025, ha habido un incremento sin precedentes en el número de llegadas de personas migrantes a las islas».

En este sentido, el escrito del Ministerio argumenta que «hasta la fecha, han llegado a Baleares un total de 4.156 personas, con picos de llegadas semanales de más de 300 personas. Concretamente, en los tres primeros días la semana del 11 de agosto se han producido más de 700 llegadas. En comparación, en 2023 y 2024 llegaron respectivamente 2.284 y 5.808 personas teniendo en cuenta el año completo».

De esta forma, el Gobierno Central reconoció ayer que «este número de llegadas, impredecible, ha desbordado las capacidades del programa de atención humanitaria en este territorio». No obstante, el Ministerio destacó la necesidad de seguir atendiendo «las necesidades básicas de las personas llegadas a costas», por lo que se acuerda declarar la emergencia para la ejecución de las obras en el Puerto de Palma.

Contratación de emergencia

Asimismo, el Ministerio de Migraciones también acordó «autorizar la contratación por el procedimiento de emergencia de las actuaciones que permitan facilitar el adecuado funcionamiento del operativo». Entre dichas actuaciones destacan «el arrendamiento y, en su caso, servicios de habilitación de los espacios necesarios para garantizar alojamiento y atención adecuados a las personas que se alojen en ellos, servicios de alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros, mantenimiento preventivo y correctivo y las obras».

También se acordó la contratación por emergencia de «servicios y suministros relacionados con la atención de las necesidades básicas de alimentación, descanso, salubridad, seguridad, acompañamiento e información, los servicios de traducción e interpretación, servicios de transporte, incluido el transporte entre islas y a la Península, suministro de material informático y de conectividad, así como servicios de instalación, en su caso y servicios y suministros de atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia.