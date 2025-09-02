Los jóvenes de Baleares necesitan casi 30 años de ahorro para poder comprar una vivienda

Comprar una vivienda en Baleares se ha convertido en una misión casi imposible para los menores de 35 años, que necesitan de media 29,5 años de ahorro para reunir el dinero que les permita acceder a una hipoteca, según un estudio elaborado por el comparador hipotecario iAhorro.

Baleares es la comunidad más tensionada de España, donde el precio medio de una vivienda se sitúa en 396.573 euros, frente a los 226.226 euros de media nacional, de acuerdo con los datos de los Registradores de la Propiedad correspondientes al segundo trimestre de este año.

Como ha apuntado iAhorro, a ello se suma que los jóvenes de Baleares perciben un salario medio bruto de 20.179 euros anuales, lo que amplía la brecha entre ingresos y coste de la vivienda.

Las entidades financieras exigen habitualmente un ahorro previo equivalente al 30 % del precio del inmueble, que cubre la entrada (20 %) y los gastos de compraventa (10 %), lo que supone que un joven en Baleares debería reunir más de 119.000 euros antes de acceder a una hipoteca.

La situación en el archipiélago es incluso más negativa que en comunidades como Madrid, donde un joven necesitaría unos 29 años de ahorro, debido a que en las islas la presión del turismo y de la inversión extranjera dispara los precios muy por encima de los salarios locales.

En el conjunto del país, los jóvenes necesitarían de media casi 20 años de ahorro para adquirir una vivienda de tamaño de unos 100,5 metros cuadrados. Según el INE, su salario bruto anual se sitúa en torno a los 19.185 euros, mientras que el precio medio alcanza ya los 226.285 euros.