El Govern saca pecho por el récord de empleo en Baleares mientras UGT denuncia el "paro estructural"

El descenso del paro en Baleares durante el mes de agosto (-7,6% interanual) y el récord de afiliación con 666.940 personas inscritas en la Seguridad Social han generado lecturas diferentes entre el Govern, las patronales y sindicatos. Mientras el Ejecutivo balear ha reivindicado una situación de “plena ocupación”, UGT ha denunciado un "paro estructural" enquistado y las patronales CAEB y PIMEM han advertido de la fuerte caída en la contratación.

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, ha celebrado unos datos que ha calificado de “históricos” y que, según ha afirmado, consolidan a las islas en situación de “plena ocupación”. Ha destacado la bajada generalizada del paro en todos los sectores, con especial incidencia en la construcción (-13,1%), la industria (-5,5%) y la restauración (-8,8%), y en todas las islas, con Formentera a la cabeza gracias a un descenso del 25%. "Las cifras no reflejan la percepción negativa expresada por algunos sectores: hay creación de empleo significativa", ha subrayado. Cabrer ha incidido también en el peso de los autónomos, que suponen un 16% de los afiliados en Baleares, el doble de la media nacional.

En paralelo, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha valorado que el ritmo de reducción del paro siga por encima de la media estatal (-5,6% en España). No obstante, su presidenta, Carmen Planas ha advertido de la caída del 12,7 % en la firma de contratos respecto a agosto de 2024, hasta los 26.201. "Pese a la buena dinámica del mercado, es significativa la fuerte caída de los nuevos contratos, fruto de la menor facturación que vienen avanzando diferentes sectores", ha apuntado.

La patronal de la pequeña y mediana empresa PIMEM ha coincidido en el buen comportamiento del empleo en términos anuales, aunque ha alertado también de la "desaceleración contractual" en agosto. Además, ha señalado dos problemas que persisten a la hora de contratar trabajadores: la falta de cualificación en parte de la mano de obra y la dificultad de ofrecer alojamiento ante la escasez de vivienda.

Desde el lado de los sindicatos, UGT ha lamentado que, pese a los buenos datos, Baleares no haya conseguido reducir el "paro estructural" por debajo de las 26.000 personas. Su secretario general, Lorenzo Homar, ha pedido más inversión en políticas activas de empleo y ha reclamado medidas para combatir el paro de larga duración y los problemas sociales que acompañan al crecimiento económico. "En plena euforia económica no somos capaces de mejorar el bienestar de las familias ni de revertir las debilidades de un modelo estacional", ha criticado.

UGT también ha vinculado el repunte mensual del paro (+582 personas respecto a julio) y la bajada de afiliación (-3.619) a las características del modelo turístico. "Con la masificación y unas estructuras tensionadas, no somos capaces de mejorar las condiciones generales de vida", ha señalado Homar, que ha abogado por alargar la temporada turística para mantener la afiliación durante más meses al año.

En definitiva, mientras el Govern ha celebrado un agosto de récord y las patronales han destacado la fortaleza del empleo con reservas por la caída de los contratos, UGT insiste en que la recuperación del empleo debe traducirse en "mejoras reales" para los trabajadores de las islas.