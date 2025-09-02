El Gobierno da el primer paso para condonar 1.741 millones de deuda a Baleares

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el anteproyecto de ley que permitirá condonar 1.741 millones de euros de deuda a Baleares, lo que supone alrededor del 20 por ciento del total, tras el acuerdo firmado hace unos meses entre PSOE y ERC

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que una vez aprobada la ley en el Congreso se tendrá que hacer un convenio bilateral con cada Comunidad para aplicar definitivamente la quita de deuda e insiste en que esta condonación no sustituye ni frena la reforma del sistema de financiación: "Es una medida complementaria".

Asimismo, rebate al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, al asegura que estos recursos que se van a liberar sí se podrán utilizar para gasto social como sanidad o vivienda. El dirigente balear aseguró hace apenas una semana que, según los técnicos, los ahorros generados por esta operación no podrán destinarse a gasto no financiero.

Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

Críticas de Prohens

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha cuestionado este martes el anuncio del Gobierno central sobre la condonación de parte de la deuda autonómica, asegurando que la medida deja en desventaja a Baleares y responde a intereses partidistas.

Prohens afirma que los recursos liberados “no irán a políticas sociales” y acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “lavarse las manos y repartir culpas entre comunidades”, en beneficio de sus acuerdos con partidos nacionalistas y separatistas.

Críticas al sistema de financiación

La presidenta recordó que desde su llegada al Ejecutivo balear reclama un nuevo régimen de financiación autonómica, que considera “caducado”. En este sentido, denunció que Baleares, pese a ser una comunidad aportadora neta, queda sistemáticamente perjudicada frente a territorios como Cataluña o el País Vasco.

“Si este borrador de financiación lo hubiera pedido Cataluña o el País Vasco, ya tendríamos una propuesta encima de la mesa. A nosotros nos ignoran”, afirmó. También insistió en que el Gobierno tiene la obligación de presentar un borrador y convocar una conferencia sectorial, algo que, según Prohens, Sánchez prometió en reuniones anteriores pero nunca cumplió.

“No me creo ni las amenazas ni los insultos”

Prohens cuestionó la transparencia del Ejecutivo central y advirtió que lo anunciado es un “juego de trilerismo”, ya que cualquier decisión sobre condonaciones o nuevas reglas de financiación debe aprobarse en el Congreso de los Diputados, donde —subrayó— el Gobierno “ni siquiera cuenta con los votos necesarios”.

“De Sánchez no me creo ni las amenazas ni los insultos”, sentenció la presidenta, que acusó al Ejecutivo de plantear medidas sin respaldo parlamentario, como la reducción de la jornada laboral, que también estaría bloqueada en la Cámara Baja.