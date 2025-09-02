Un estudio internacional con sello mallorquín que cuestiona el uso de un fármaco clave contra los infartos

El cardiólogo mallorquín Xavier Rosselló ha participado en Reboot, un ensayo clínico internacional con 8.505 pacientes que cuestiona el uso rutinario de betabloqueantes tras un infarto. La investigación, en la que Son Espases ha participado con más de 200 casos clínicos, muestra que estos fármacos no aportan beneficio en la mayoría de pacientes y que, en mujeres, pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

Durante cerca de cuatro décadas, los betabloqueantes han sido el tratamiento más común tras un infarto de miocardio. Sin embargo, el estudio coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) junto al Instituto Mario Negri de Milán demuestra que en los infartos no complicados (los más frecuentes) esta práctica resulta inútil. "El infartado de hoy no es el de los años 70. Ahora se llega al hospital antes, se abre la arteria a tiempo y a la mayoría se les da el alta con el corazón prácticamente normal", explica Rosselló. En el estudio, los científicos se preguntan si tiene sentido seguir recetando este fármaco en ese contexto. Los más de 8.500 pacientes proceden de 109 hospitales de España e Italia, con Son Espases entre los centros más activos en el reclutamiento.

El ensayo dividió de manera aleatoria a los pacientes: unos recibieron betabloqueantes y otros no. Después de cuatro años de seguimiento, no observaron diferencias en mortalidad, reinfarto o insuficiencia cardíaca. "En hombres, el tratamiento es fútil. En mujeres, podría incluso ser perjudicial", advierte el cardiólogo mallorquín. El hallazgo sobre las mujeres es provisional y tiene que ser corroborado con más evidencias, si bien de momento insta a la comunidad científica a investigar si el medicamento es seguro en ellas.

El médico mallorquín Xavi Rosselló en la presentación de su estudio en Madrid. / HUSE

Los resultados se han publicado de forma simultánea en tres de las principales revistas médicas: The New England Journal of Medicine, European Heart Journal y The Lancet. El propio Congreso Europeo de Cardiología, celebrado en Madrid, le dedicó una de sus sesiones. Rosselló, que lideró una de las presentaciones, subraya la magnitud del hallazgo: "El 70% de los pacientes que sufren un infarto entra en esta categoría de bajo riesgo en la que el fármaco no aporta nada, son muchos pacientes", apunta.

El estudio también matiza: los betabloqueantes sí son útiles en infartos más graves, cuando queda una cicatriz grande, y también han demostrado eficacia en un grupo intermedio con lesiones moderadas. "Pero en la gran mayoría, que tiene el alta sin apenas daños en el corazón, seguir tomando el medicamento no mejora la supervivencia ni la calidad de vida", resume el cardiólogo de Son Espases que firma el ensayo.

Rosselló detalla además que la gran mayoría de pacientes del ensayo, un 85%, tomaban bisoprolol, el betabloqueante más recetado en España. "Nuestros resultados son muy sólidos para este medicamento, aunque por extensión se aplican al resto de fármacos de la misma familia", explica. En cualquier caso, subraya que este aspecto debe tenerse en cuenta al interpretar los datos.

Todo apunta a que este cambio de paradigma tendrá un impacto directo en la práctica clínica. Insta a actualizar las guías internacionales de cardiología y abre paso un concepto cada vez más presente en el mundo de la medicina: la desprescripción, es decir, retirar tratamientos que en el pasado fueron útiles pero que ya no lo son en el contexto actual. "No es que nos hayamos equivocado estos 40 años, es que la cardiología ha cambiado radicalmente. Lo que tenía sentido antes, en el contexto actual ya no lo tiene", apunta Rosselló.

La investigación también pone sobre la mesa las diferencias de sexo en las enfermedades cardiovasculares. "Las mujeres que sufren un infarto suelen ser mayores, con más comorbilidades y peor pronóstico. Nuestro hallazgo refuerza la idea de que el tratamiento no puede ser exactamente igual para hombres y mujeres", explica el médico.

900 infartos al año en Son Espases

En Baleares, el impacto no es menor. Cada año se producen en torno a 900 infartos solo en Son Espases, hospital de referencia en esta patología para toda la comunidad. De ellos, unos 600 corresponden a pacientes con función cardíaca normal, el grupo para el que los betabloqueantes no aportan beneficio. Según Rosselló, "cerca de la mitad de ellos sigue recibiendo la medicación sin necesidad".

El cardiólogo, palmesano de 41 años, compagina su labor asistencial en Son Espases con la investigación en el IdISBa y la docencia en la UIB. Su carrera incluye etapas en el Clínic y Sant Pau de Barcelona, cuatro años de doctorado en Londres y varios más en el CNIC de Madrid, donde ahora mantiene una vinculación como científico visitante. Para este estudio, que consta de tres ensayos, ha formado parte del equipo investigador como primer autor de dos publicaciones y tercer autor de la tercera.

Mientras las sociedades científicas evalúan el hallazgo, Rosselló insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad y pide a los pacientes que en ningún caso dejen el fármaco por su cuenta. "La decisión corresponde al cardiólogo, que valorará cada caso. Los betabloqueantes pueden estar prescritos para otras patologías o por otros motivos, como la hipertensión, las arritmias o incluso el glaucoma", matiza.

Con todo, la investigación cuestiona uno de los dogmas más arraigados de la cardiología y abre la puerta a una medicina más personalizada. El hallazgo, que tiene sello mallorquín, podría abrir la puerta a cambiar la forma de tratar los infartos en todo el mundo.